經X光檢查，發現男童腸道內有7顆疑似具強力磁性的巴克球。（輔大醫院提供）

新北市1名2歲男童日前因為腹部劇痛，家長緊急將他送往天主教輔仁大學附設醫院急診室就醫，小兒外科暨外傷科主任蔡煥文透過X光，竟發現在男童腸道內有7顆具強力磁性的巴克球，因分布在不同腸道，在強性磁力互相吸引下，造成腸壁缺血壞死導致穿孔，幸好透過微創手術成功移除。

巴克球是一種常見的兒童益智玩具，因顏色鮮艷、體積小，時常造成幼童誤吞的事件，加上具有強力磁性，球體間會緊密相吸，不慎吞入後不易自行排出，容易造成腸穿孔、腹膜炎等情形，嚴重時則會導致敗血性休克，甚至死亡，因此大多需要手術介入取出。

該名男童送到急診室時，醫師觀察到有腹膜炎症狀，所幸幼童當時沒有休克的跡象。蔡煥文說，X光檢查看到7顆巴克球連成一直線，若經驗不足，很可能誤判在同一腸段，以一般異物吞入處理原則處置，慢慢等待其自行排出，如此很可能造成延誤治療，後果更嚴重。

蔡煥文表示，實際上這7顆巴克球，其中3顆在小腸內、4顆位在大腸，每顆互相吸引造成腸扭轉而阻塞，且吸力過強進一步導致腸穿孔，因此院方以微創手術移除，並將大腸、小腸破洞處修補起來，術後1周男童順利出院，後續回診觀察也恢復良好，可正常進食。

蔡煥文提醒家長，選擇玩具時須多加留意，並盡可能在孩子遊玩時陪伴在身旁，避免誤食的情況發生，目前各國都有呼籲嚴禁幼兒玩耍強力磁鐵，若家長發現孩子真的不幸吞嚥，或觀察到嘔吐、劇烈腹痛等異常跡象時，應盡速送醫處理將異物取出。