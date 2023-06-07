由名導王晶監製的《一舞傾城》被封為是香港版的《華燈初上》，同樣以日式夜總會作為背景，上映後引起不少話題，為此，何家勁前女友李婉華近年定居在加拿大，在個人Youutbe頻道發表看法，認為該劇太過露骨，教壞小孩，而王晶昨(6日)回諷說：「那麼有道德就教好你的加拿大女兒，守住處女到40歲」。

55歲的李婉華過去曾和「最帥展昭」何家勁交往2年，2003年她與加拿大籍股票經紀人李守正結婚，之後移民到加拿大溫哥華，近年常透過自家Youtube頻道和粉絲交流，見《一舞傾城》最近掀起討論，她便在節目上批評該戲以「最後一個處女」做為賣點，讓媽媽桑向客人兜售小姐的初夜，認為這樣的劇情很誇張，過度強調處女值錢，「一天到晚都在講處女，要給很多錢」。

王晶發文。（圖／翻攝自小弟王晶微博）

李婉華更表示，《一舞傾城》以港版《華燈初上》做為號召，但看了對白和劇情之後覺得傻眼，過度灌輸給小孩「處女等於值錢、珍貴」的價值觀，「我憤怒是什麼，（這部戲）在九點半時段，重複又重複講這個女生是處女」，認為會給下一代不健康的觀念。

王晶直球回應李婉華。（圖／翻攝自小弟王晶微博）

對此，王晶第一時間表示被李婉華的評論惹笑，稱李婉華自己以前就是TVB的「屎戲之王」，過去合作電影有她的部分都必須剪去一大半，接著又說看不慣移民到國外的人透過Youtube對香港的事情指手畫腳，「你的國家是加拿大，中國與你無關，那麼有道德就教好你的加拿大女兒，守住處女到40歲。說什麼很尊重我，誰要你尊重？」。隨後，李婉華回應所謂的「剪走一大半戲份」傳聞，指當年是前一天才收到消息，隔天要拍裸露鏡頭，最後她不用親自上陣，是用替身上陣，才會有所謂的剪掉一堆戲份的說法。