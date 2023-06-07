台灣房屋集團深耕十年植樹計劃，實踐ESG+理念，目前已經在全台四大林場，種植1萬5千多棵樹，長期以來，用實際行動保護地球環境和空氣品質，善盡社會責任！日前中華科技大學與台灣房屋集團共同宣布攜手產學合作，以台灣房屋十多年來的植樹與照顧樹木經驗，協助照護中華科技大學雲林校區的2萬多棵樹，讓樹木能健康茁壯，涵養水源，吸收二氧化碳，永續環境！

中華科技大學董事長孫建行表示，為因應全球2050淨零碳排目標，企業界掀起用種樹來做碳抵消（carbon offset）的熱潮；中華科技大學深感樹木照顧的重要性，於是決定與台灣房屋進行共同照顧樹木的『育樹產學合作計畫』。

目前中華科技大學雲林校區面積30公頃，有2萬多棵樹，多為羅漢松、小葉欖仁、台灣欒樹、茄苳樹、台灣肖楠、桉樹、樟樹、土肉桂、白千層等樹種，在樹木的成長過程中會遭遇到，例如颱風季節樹木容易受風雨侵襲而頹倒、樹木也會有病蟲害等問題，此外樹木成長也需要經過修枝、疏伐、固枝等，這些都需要花費人力與物力的資源來照顧。

台灣原生種的茄冬樹和非洲小葉欖仁樹。(圖/台灣房屋提供)

台灣房屋集團提供企業的力量與中華科技大學共同落實善盡地球公民的職責，中華科技大學校長郭鐘達說，這將是台灣第一個企業與學校重視植樹管理，可以培養更多青年學生，在學習本科專業知識過程中，多元了解樹木對環境保護的重要性，此項合作必定成為永續發展的新亮點，更是培育ESG青年人才向下紮根的長程計劃。

彭培業進一步表示，台灣房屋集團近年投入ESG+永續企業，致力推動「ESG+主理人計畫」，要為台灣房屋培育出新世代的ESG＋領袖。2023年為台灣房屋特別把主理人提出的計畫範圍聚焦在S（社會）的「行動教育」領域，不僅只為台灣房屋培養下一代的ESG領袖，而是在為整個產業在做好事，更是站在台灣的需要上，為台灣培養下一個十年不可或缺的好人才，從招募最優秀的人才，到良性的擴散效應，培養出台灣最需要的ESG＋新世代！