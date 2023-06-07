民進黨新竹市議員施乃如7日在市議會質詢時抨擊市府調查通學專車需求工作不周全，罔顧南區學生數逐年增加，乘車需求有增無減，但卻與其它區的搭車民眾活在平行世界，就連通學車資補助也有嚴重差別待遇，炮轟市府根本是漠視南區學童通學權益。

施乃如表示，今年2月臨時會時，她就曾提案要求市府推動全區通學專車計畫，當時市府以調查育賢國中學童搭乘意願不高為由推拒，事實上南區學生通學問題仍在持續發酵。

她發現，今年3月公路公車5604線減少2班後，自柴橋路深湖站經明湖路段，學童可搭乘的公車班次直接減半，清晨上課、上課尖峰時刻僅剩2班次市區公車維持量能。

觀察明湖里首站學生搭車情形，5602、5603、73等3線有4班車次，幾乎班班客滿，已有少數學生上不了車，若公路公車營運契約到期後，業者不續營，到時僅剩市區公車維持全線一半運輸量能，根本無法應付整體乘車需求。

施乃如說，市府調查明顯忽略近年南區移住人口增加，僅青草湖國小今年6月就有78位畢業生，明年更會有121位學童即將畢業，學生就近升學3.7公里外的育賢國中，搭乘公車就是日常通學首選方式。

但市府規畫各區通學專車選用9人座小巴為載具，卻在票價上出現明顯差別待遇，市府預估補助360萬支應新科、建華兩校採購費用，補貼兩校學童乘車費用，比照市區公車每日來回票價30元，整體費用補助推估超過9成以上。

相比育賢國中因公車減班停駛，經調查有18名學童搭車受影響，每生每日卻需全額分攤專車250至450元不等的票價，價差超過8倍以上，市府卻沒有補助半毛錢，質疑明顯是差別待遇。

施乃如強調，市長高虹安是全新竹市人的市長，施政的視野不應存有偏頗之意，只顧一隅，罔顧全局，針對南區辦理通學專車的規劃，應重新正視並且深入調查，展現處理問題的誠意，未雨綢繆預先辦理。

市府教育處表示，有關南區通學專車案，因每個學校所面臨狀況不同，教育處將評估研議是否設定學校提出申請之限制及補助標準，兼顧學生就學需求及補助效益。

交通處則指出，5602、5603、5604係屬公路總局管轄，目前無停駛計畫，市府及公路總局會持續掌握客運業者動態，確保民眾乘車權益。

另，72、73路市區公車加開班次部分，市府已請客運業者增班，目前尚在招聘司機中，市府也會針對客運業者缺司機的困境研議補貼方案，期能留才同時引進新血。另今年3月1日起每公里合理營運成本由46.666元調整成52.174元，已協調業者提高駕駛員薪資，留住司機。