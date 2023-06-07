睽違三年，北市府今年將率領企業進軍泰國、馬來西亞和印度，以「重返國際，Taipei Connects The World」為主軸，參與實體展覽，並與當地買主和企業面對面洽談，北市產發局長陳俊安表示，2023台北市經貿參展團將在7月赴泰國參展，8月到馬來西亞、10月則到印度，各場活動即日起開放報名。

陳俊安表示，過去4年北市推動經貿拓展計畫，媒合300多家企業，創造近60億產值，去年也成立數位台北館，協助企業在虛擬平台參展，今年疫情趨緩，將回復實體活動，並選定赴泰國、馬來西亞及印度辦經貿拓銷活動。

陳俊安也說，首站將在7月赴泰國參展，8月到馬來西亞、10月則到印度，今年以台北館名義參展，以科技、永續、文化為主軸來跟國際接軌，除了介紹台北的產業，也舉辦多場一對一媒合會，讓當地買家可看到實體商品並交換意見，也讓更多企業主投資台北。

產發局也說，本次實體參與「新南向台灣形象展」並在展覽中建置「台北主題館」，規畫Taipei Talks定時活動與專館導覽，展示台北市城市形象與協助企業布局全球，拓銷新南向市場的潛在商機。

產發局表示，2023台北市經貿參展團預計徵集電子資通訊、智慧科技、綠色產業和文化創新等台北市亮點產業，規畫率領30家台北市連結新南向產業供應鏈，各場活動自即日起開放報名。

台北市進出口公會祕書長黃文榮表示，業者有好產品要讓世界認識，需要行銷的幫忙，北市業者感謝市府支持，在疫情期間及疫後啟動很多行銷計畫，外貿協會辦理海外拓銷經驗豐富，這次選擇三個國家都是業者很有興趣的，特別是泰國有很多潛力機會待發掘，設立形象展也讓各國友人認識台灣，來台灣交流。