工業區鄰近廠房乙種工業區土地（護坡地）案返還出售收入款項訴訟案，台中市政府一審勝訴。圖/台中市政府提供

台中市工業區二期內鄰近廠房乙種工業區土地（護坡地）案返還出售收入款項訴訟案，台中地方法院6月2日宣判，判決台中市政府勝訴，台灣土地開發股份有限公司除須返還市府4億2596萬1138元，且需給付市府自民國108年4月12日起至清償日止，按週年利率5%計算的利息，約9179萬元，第一審訴訟費用，由台開公司負擔。

台中市經發局說明，原台中工業區二期土地早於70年6月開發完成公告出售，出售完成後廠商陸續進駐，而當時卻反映護坡地屬於斜坡地，無通路，管理維護不易，造成廠商困擾，因此評估護坡地出售予毗鄰廠商使用。

市府於91年5月14日召開「台中工業區土地標準廠商租售審查小組第四次審查會議」審議土地出售可行性、範圍及價格等相關事宜；經決議後，市府與台開公司簽訂成立委任契約，委託台開公司辦理護坡地出售事宜，期間至106年12月31日止。委任期間共出售63筆土地，土地價款合計4億5851萬8580元，扣除代辦費及相關應付費用，應返還市府4億2596萬1138元。

經發局表示，已多次請台開公司返還土地價款，該公司均未依約定返還；遲至108年市府與其委任關係消滅後，向台開公司催告並限期給付仍未果；市府為捍衛權益，108年10月向台中地方法院提起民事訴訟。

經發局並表示，訴訟期間，台開公司屢以更換法院管轄權、置換代理律師及爭執相關費用支出等方式，拖延訴訟期程。經台中地方法院委請會計師公會，就台開公司所列支出辦理鑑定查核後，釐清各項費用歸責，經3年的努力，市府所提訴求獲法院一審勝訴。