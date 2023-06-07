Salesforce周二盤後股價上漲1.42%。
消息人士透露，Miguel Milano將出任營收長，Ariel Kelman將接任行銷長。
Milano曾在Salesforce工作近10年，現在將從軟體公司Celonis回鍋Salesforce接下該職位。
Kelman此前曾在亞馬遜旗下雲端事業Amazon Web Services和甲骨文（Oracle）擔任行銷長。
Kendall Collins將出任執行長Benioff的幕僚長一職，他曾在Okta和思科旗下AppDynamics擔任行銷長。
消息人士透露，Salesforce總裁兼營運長Brian Millham也將接下行銷、員工成就與業務技術等新職務。
這一波高層大地震凸顯出來自ValueAct、Inclusive Capital和Starboard Value等主動派投資人的壓力越來越大。過去幾個月來，他們不斷向Salesforce施壓，要求該公司強化經營、管控成本並提高效率。
今年早些時候，Salesforce宣布將關閉部分辦公室並裁員10%，稱為了滿足在這場大流行病期間的人力需求而大舉招兵買馬，導致公司人力浮濫。
Salesforce第一財季（截至2023年4月30日）營收年增11%，為82.5億美元，雖然優於市場預期的81.8億美元，但創下13年來最疲弱的增長力道。
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