現行ETF紙本股利通知書上除了有個資，同時會列出所投資標的的持有單位數、每單位分配金額、應付金額及個人所得扣繳等明細，需耗費寄送成本，亦不利環保增加碳排。

復華投信指出，近年詐騙猖獗，為避免重要個資及投資明細遭人盜用，建議可申請改成電子化通知，投資人進入復華投信官網「ETF專區」後，從「ETF公告」中點選「申請電子通知書」(https://www.fhtrust.com.tw/ETF_custservice/)，線上1分鐘搞定，即可第一時間掌握股利訊息，同時降低紙本通知書個資外洩的風險。

復華投信旗下ETF如復華台灣科技優息(00929)、復華富時不動產(00712)、復華富時高息低波(00731)等具有收益分配機制的ETF，深受投資人青睞。

復華投信指出，「ETF電子通知書設定」網路申請作業程序僅需填入身分證字號、出生年月日、集保帳號後6碼，再加上手機即時簡訊的驗證碼確認後即可完成，若投資人持有多個集保帳號，請輸入任一有買入復華投信系列ETF之集保帳號辦理設定即可，輕鬆做環保，不必再費心處理紙本個人資料，保存也更方便，一同響應數位金融及金管會推動證券市場邁向全球2050淨零排放的目標。