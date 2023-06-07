黃錦榮自估國中會考的成績應有25級分。（孫英哲攝）

47歲的彰化縣花壇鄉保險員黃錦榮，為激勵明年要參加國中教育會考的女兒，他重拾書本，日前參加今年的國中會考，昨天國中會考公布各科答案及等級對照，他自行比對後，評估自己5科可拿到到1A、3B＋、1C，預估成績是25級分，讓一旁的女兒驚呼「不簡單」，而他也對寶貝女兒勉勵說「希望你明年要考贏我！」

黃錦榮表示，他報名今年國中會考，起因就是為了激勵明年將參加會考的女兒，這3個多月的時間，他利用工作之餘埋首苦讀，他的目標是挑戰27級分，希望成為女兒的榜樣。「47歲高齡」堪稱全國最老的國中會考考生，消息經媒體曝光後，他在考前感受到些許壓力，也有些小小緊張。

國中會考的科目包括國文、英語、數學、社會、自然等5科，昨天公布各科答案後，黃錦榮迫不及待地自行比對各科答案，他自評各科成績約為國文B＋（5）、自然B＋（5）、社會B＋（5）、數學A（7）、英文C（3），預估共可獲得25級分。

「其實我的數學還可以考得更好！」黃錦榮說，他認為自己在數學這科還可以考得更好，但他花在計算過程的時間太多，另外，自然科他也可以更好，臨時表現有些失常，不過，他的英文科則完全不行，在考試當下就覺得寫得很吃力，比對答案後只考C，算是在預期內。

黃錦榮指出，總分25級分則與他原本預估的27級分有些落差，不過這樣的分數也應該可以考上彰化師大附工或及彰化高商部分科系，「還算不錯！」黃錦榮預估的成績讓其女兒讚說不簡單，尤其是今年數學非選擇題、選擇題都有幾題比去年難，還能考出A，「真的很強」。