大谷翔平（左）、鈴木誠也（右）賽前相見。（美聯社）

After review, Shohei Ohtani gets homer No. 16! pic.twitter.com/5Z34XSY0du — MLB (@MLB) June 7, 2023

日籍球星大谷翔平大聯盟生涯首次遭遇國聯隊伍小熊，也是頭一次和鈴木誠也在異地相見歡，大谷隨即送上本季第16轟當作見面禮。

大谷翔平前次出賽敲回超前分，幫助天使逃過被太空人橫掃，今（7）則被排上先發第2棒指定打擊，首打席敲出游擊方向滾地球出局，4局下擔任開局首名打者，大谷翔平抓準內角高卡特球擊出右外野深遠飛球，一路追著球的鈴木誠也伸長手臂高高躍起仍無法攔阻，小白球直擊右外野廣告牆後反彈回場內，起初壘審認定是三壘安打，但經由裁判檢視重播後，認定該球已越過全壘打標線，改判為全壘打。

大聯盟從本季開始調整賽程，不受跨聯盟限制，每支隊伍至少得交手其他29支隊伍一次，出戰小熊隊也讓大谷翔平完成了對戰所有大聯盟球隊全制霸的紀錄（天使除外），也是第21支曾被大谷開轟的球隊。不過若條件限制在只以投手身分出賽，大谷翔平面對21支球隊，從16隊中取得勝投，美聯僅剩下洋基是大谷從未拿到勝投的隊伍，出戰2場吞下1敗，3.2局丟掉11分，防禦率高達27.00。

大谷翔平此戰2支1，獲得2次保送，本季第16轟、42分打點相繼出爐；鈴木誠也則有3支1、1保送成績，目前7局上半結束，天使6比4暫時領先。