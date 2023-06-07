南山人壽今（7日）舉行股東會，近期多家壽險公布要發行長天期次順位債券，南山人壽董事長尹崇堯在會中透露，南山人壽也正積極評估中。

多家壽險業已公布發行長天期次順位債券，股東今在股東會上關心，過去南山人壽曾發過3次次順位公司債，包含2016年、2017年、2018年共發行420億元，今年南山也要發債嗎？

尹崇堯表示，發行次順位債是籌措資本的手段主一，今年金管會開放可發具有到期日的，有看到同業提出發債計畫與詢價利率，以南山人壽的角度，也正在積極評估中，針對利率等具體計畫，會依照當時市場利率情形詢價。

針對過去3次發行420億元的公司債，尹崇堯也表示，發債或現金增資都是合法的資本籌措手段，過去發行的420億元次順位債，都有依照主管機關規定，投資與績效都有在管理團隊中規範與管理。

南山人壽財務長蔡昇豐表示，過往發行的公司債420億元，發債前有做過審慎評估，債券利息3.3％～3.5％都有詳細做好資產配置計畫，觀察至今為止，投報率與成本皆符合發債成本支出。

蔡昇豐也表示，因應IFRS17與ICS接軌需求，壽險公司要有強化資本規劃，發債是普遍的做法，南山人壽已在審慎評估中，發行條件有結果會對外說明。

股東也關注去年美聯準會暴力升息，南山人壽花了多少避險成本？蔡昇豐表示，南山的確有較多外幣資產需要避險，但避險成本與同業相當，去年約在1％～1.5％之間，去年一整年美國暴力升息，去年的避險成本約200多億元，但新台幣也相對大幅貶值，去年初到年底有3元的貶值幅度，未避險部位有盈餘，因此去年整體在匯兌成本上約是打平，整體避險損益為正負個位數。