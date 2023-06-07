另外，白皮書也敦促相關機關於法規或草案修訂時，落實60天的公告及評論期限，並提升挹注創新醫療投資，及在招標公共基礎建設重要項目方面採用國際慣例。

在白皮書的「建言華府」中，台灣美國商會肯定日前「台美21世紀貿易倡議」談判進展，並期許雙方政府建立明確的藍圖，進而商議全面的雙邊貿易協定。商會也鼓勵美國政府安排高層官員定期訪問台灣，並繼續推動台灣參與相關國際組織。

白皮書提到，在全球經濟和兩岸有其不確定性的情況下，不應墨守「一切如常」的陳規。商會特別指出，台灣需要更努力消除貿易壁壘，改善法規監理環境，以增強台灣的競爭力。同時，商會也支持台灣和美國政府簽訂「避免雙重課稅協定」，以促進貿易和雙向投資。

鑑於2022年台灣美國商會於白皮書中提出的102個議題中，僅有8項議題獲得解決，商會希望近期內增加委員會與相關主管機關之間的會議溝通頻率。在今年白皮書的發布記者會上，台灣美國商會感謝國家發展委員會每年的努力，協調政府對商會所提建議的統籌回應，並感謝相關政府部會和機關，與商會合作討論並嘗試解決未獲共識的法規挑戰。