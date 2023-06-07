1名男子6日深夜跳進桃園大廟景福宮內竊取許願池硬幣3800元。（翻攝照片）

30歲連姓男子自稱錢被盜領，而缺錢花用，6日深夜跳進桃園大廟景福宮許願池內撈硬幣，警方獲報追查，1小時後將連男逮捕到案，並起出3800多元的硬幣，依竊盜罪送辦。廟方呼籲，有困難願意全力協助，請勿擅自在許願池撈幣，做出對神明不敬的行為。

桃園警察分局青溪派出所巡佐何政裕及警員陳倍如、吳阡羽昨天晚間巡邏經過中山路時，有民眾反映，有1名男子趁著景福宮已經關門，跳進景福宮前的許願池內撈硬幣。員警獲報開始追查，發現男子到超市購買汽水後，放在自己的機車旁離開，員警因此守株待兔，順利逮捕連男。

連男稱自己的錢被盜領，因此缺錢花用，而且有人跟他說水池的錢可以撈，才會跳入水池撈錢，不到半小時就拿走3800多元的硬幣，為裝下大量硬幣，他事前甚至自備紙箱。警方將其逮捕後，依竊盜罪嫌送辦。

廟方則呼籲，對員警迅速查獲嫌犯表示肯定及感謝，並呼籲民眾有困難廟方願意盡力協助，切勿擅自在許願池撈硬幣，做出對神明不敬的行為。