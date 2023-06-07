大陸16省份就業人員年平均工資（單位：人民幣）。（圖：第一財經）

據《第一財經》報導，大陸東部的浙江和江蘇城鎮非私營單位就業人員平均工資都超過了12萬元（人民幣，下同）。從行業門類看，各省份非私營單位收入前三的行業各不相同，浙江、江蘇等地的信息傳輸、軟體和信息技術服務業領跑；內蒙古、山西、黑龍江等地，採礦業平均工資領跑。

近年來，大陸全國城鎮單位就業人員平均工資保持逐年增長態勢。

根據大陸國家統計局發佈的數據，2022年，全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為11萬4029元，比上年增加7192元，名義增長6.7％，增速比上年回落3個百分點，扣除價格因素實際增長4.6％；城鎮私營單位就業人員年平均工資為6萬5237元，比上年增加2353元，名義增長3.7％，增速比上年回落5.2個百分點，扣除價格因素實際增長1.7％。

分省份來看，哪些省份的平均工資更高呢？

根據《第一財經》統計，目前已有16個省份公佈了2022年城鎮單位就業人員平均工資相關數據。其中，東部的浙江和江蘇城鎮非私營單位就業人員平均工資都超過了12萬元。從行業門類看，各省份非私營單位收入前三的行業各不相同，浙江、江蘇等地的信息傳輸、軟件和信息技術服務業領跑；內蒙古、山西、黑龍江等地，採礦業平均工資領跑。

需要說明的是，在工資統計調查中的非私營法人單位，包括國有單位、集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳台投資經濟等單位。整體上，非私營單位的平均工資大幅高於私營單位的平均工資。目前，統計的16個省份中，個別省份只公佈了非私營單位就業人員的數據。另外，四川公佈的分行業工資，包括了非私營單位和私營單位就業人員。

數據顯示，16個省份中，有7個省份城鎮非私營單位就業人員平均工資超過了10萬元，其中浙江和江蘇超過了12萬元。

浙江省統計局發佈的數據顯示，2022年，浙江省非私營單位就業人員年平均工資為128825元，比2021年度增加6516元，增長5.3％，扣除價格因素，實際增長3.1％；私營單位就業人員年平均工資為71934元，比上年增加2706元，增長3.9％，扣除價格因素，實際增長1.7％。

江蘇省統計局公佈的數據顯示，2022年，江蘇省城鎮非私營單位就業人員年平均工資為121724元。其中，城鎮非私營單位在崗職工年平均工資為124175元。2022年，城鎮私營單位就業人員年平均工資為71835元。

此外，重慶、雲南、山東、四川、內蒙古的城鎮非私營單位就業人員平均工資也都超過了10萬元。

同時，省域內各地的平均工資，差異也比較大，相當多省份的中心城市、省會城市的收入水平要明顯高於中小城市。以廣西為例，2022年廣西設區市城鎮非私營單位就業人員年平均工資方面，南寧市（103755元）、柳州市（93970元）、防城港市（91913元）排名前三位；來賓市（80941元）、梧州市（80405元）和玉林市（78348元）排名後三位。

在山西，省會太原的城鎮非私營單位就業人員年平均工資超過了10萬元，達到了103008元，是全省唯一一個該數據超過10萬元的設區市。

廈門大學經濟學系副教授丁長發對《第一財經》分析，一般來說，中心城市的總部經濟較為突出，比如中西部省份中，大企業總部主要集中在省會城市；金融、教育、醫療中心也都在省會；從產業結構來說，中心城市現代服務業發達，整體來說，高收入的行業和崗位更多。

當然也有部分省份平均工資最高的城市是非省會城市、非計劃單列市。比如河北各設區市中，毗鄰北京的廊坊2022年城鎮非私營單位就業人員年平均工資達到了10萬8431元，是去年河北省唯一一個超過10萬元的設區市。在甘肅，2022年城鎮非私營單位就業人員年平均工資最高的三個市州分別是甘南州10萬0720元、嘉峪關市10萬0406元、蘭州市9萬7647元。

在內蒙古，平均工資最高的不是呼和浩特，而是煤炭大市鄂爾多斯，去年鄂爾多斯城鎮非私營單位就業人員年平均工資達到了11萬8473元，在內蒙古領跑。數據顯示，2022年鄂爾多斯市人均GDP達到25萬6908元，扣除價格因素同比增長4.4％，名義增速17.78％，按照2022年平均匯率折算為38196美元。

行業差異大，採礦業收入在多省份稱雄

不同行業之間的差距也不小。從大陸全國來看，2022年，無論是在城鎮非私營單位還是在私營單位中，就業人員年平均工資水平排在前三位的行業均為信息傳輸、軟體和信息技術服務業，金融業，科學研究和技術服務業。

但從各地來看，各省份城鎮非私營單位中，就業人員平均工資前三位的行業存在著明顯差異。其中，浙江、江蘇、重慶、湖北、河北、陝西、山東的城鎮非私營單位19個行業中，就業人員平均工資位居第一的行業是信息傳輸、軟體和信息技術服務業。此外，在四川省城鎮全部單位中，位居第一的行業也是信息傳輸、軟體和信息技術服務業。

其中，浙江的城鎮非私營單位中，信息傳輸、軟體和信息技術服務業就業人員平均工資超過了28萬元，在各大行業中遙遙領先。杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺對《第一財經》分析，浙江信息傳輸、軟體和信息技術服務業收入高，主要與浙江的數位經濟發展有關，浙江數位經濟發展非常快。省會杭州提出打造「數位經濟第一城」，電商、數位經濟十分發達，集聚了頭部企業和大量人才。

以軟體業為例，數據顯示，去年杭州實現軟體業務收入8258.8億元，佔全省的87.9％。2022年，浙江全省軟體業平均用工人數達50.5萬人，人均工資達31.9萬元。

金融業和採礦業的工資也比較高。在16個省份中，金融業在2個省份的城鎮非私營單位中平均工資中位居第一，在3個省份位居第二，在2個省份位居第三。

從大陸全國的數據來看，採礦業未進入到平均工資前三的行業，但在部分省份尤其是一些資源型產業較為突出的省份，採礦業的平均工資名列前茅。在16個省份中，內蒙古、山西、甘肅、黑龍江和安徽的城鎮非私營單位中，收入最高的行業就是採礦業。

今年5月，大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍解讀2022年城鎮單位就業人員平均工資數據時稱，採礦業，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，金融業等行業城鎮非私營單位和私營單位（下稱「兩類單位」）平均工資增速均相對較高。王萍萍分析，受國際能源價格上漲等因素影響，2022年，採礦業兩類單位就業人員平均工資分別增長12.0％和9.3％

內蒙古統計局的數據顯示，2022年，內蒙古城鎮非私營單位就業人員年平均工資為10萬0990元，首次突破10萬元大關，同比增長11.7％，增速比上年加快5.7個百分點。城鎮非私營單位中，煤炭開採和洗選業、石油和天然氣開採業等受價格上漲、煤炭保供政策等因素拉動，年平均工資均超過16萬元。

整體來看，這兩年受國內外能源格局影響，能源價格上漲，以能源產業為主的省份和城市GDP增長比較快。山西、陝西、內蒙古和寧夏GDP增速位列前十。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強教授認為，去年以能源產業為主的省份、城市增長快，主要原因是能源價格上漲。而且這種態勢還會持續一段時間，因為能源價格當前還處在比較高的位置。他認為，能源發展突出的城市雖然當前經濟增速很快，勢頭很好，但也要及早進行轉型佈局，加快產業多元化，增加後續抵抗風險的能力。