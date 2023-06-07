新北市板橋區某幼兒園上月爆出教師餵藥案，民進黨籍立委張宏陸和新北市議員李倩萍控訴幼兒園爆出餵藥案前，家長4月間曾透過1999專線向市府通報，但卻未獲回應，幼兒園如今又要在7月底歇業，呼籲市府要專案就近安置全體幼童，並協助相關求償。對此，教育局回應，局處上月15日才獲報，目前已採專案聯繫家長，已有部分幼兒轉園，後續會強力監督幼兒園應負的法律責任和相關賠償。

教育局表示，市府上月15日獲報後，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，並報請檢方調查，本案若查證屬實，將嚴懲不貸，最高可裁罰行為人60萬元，通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任，同時廢止幼兒園的設立許可，裁處負責人最高罰鍰6萬元

教育局表示，尊重家長意願，市府提供榮總毒物科窗口免費檢驗，後續也協調醫院醫師及醫檢師啟動「到園檢驗」專案，是否檢驗毛髮部分一併建議司法機關，後續會強力監督私立幼兒園承擔應負的法律責任和相關賠償。

針對學童就近安置部分，教育局補充，市府採專案方式逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀，部分家長尚待參觀完園所再決定，將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置並召開專業說明會，邀請醫師、心理諮商師及律師說明案件相關藥物、幼生身心觀察照顧及法律部份。

另外，學校心理師也會組成專案輔導小組，一對一每日持續關懷幼生情形。社會局家防中心更會對受害者一對一進行個案追蹤、家訪，了解個別需求，並提供醫療及法律相關諮詢服務。