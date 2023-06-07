YouTuber蔡阿嘎日前拍影片點名5家地雷餐廳，慘遭炎上，風波還燒到日本，儘管他三度道歉、還發日文聲明，但仍滅不了火，蔡阿嘎爭議在日本持續延燒，還一度登上日網熱門評論新聞第1名，不過網友留言也意外討論起台灣菜，多數日本人都一致說：「不喜歡八角」。

蔡阿嘎在影片中言詞不禮貌、多人共食，加上仗著日本人聽不懂中文而公然批評，蔡阿嘎不只被台灣網友罵爆，風波還燒到日本，蔡阿嘎所屬公司為此透過富士電視台道歉，表示團隊近日都在反省「我們很喜歡日本，今後會以更正面的主題，介紹日本更多好吃的美食和好玩的觀光勝地、美好的文化。」

蔡阿嘎風波仍繼續延燒，相關新聞還登上日本雅虎生活新聞「熱門點閱第5名」、「評論排行第1名」，網友留言也意外討論起台灣菜，多數日本人都表示不習慣八角的味道，「我去台灣旅遊是因為聽說食物很好吃，但是大部分食物都用了八角，不合我的口味。」、「台灣菜在世界菜中算不上好吃。油脂多，以豬肉為主，藥草味濃，如八角」、「台灣菜加了八角，味道很重，說實話，我覺得不是很好吃」、「我不喜歡八角，所以我覺得我吃不了大部分的台灣菜」。

網友也紛紛討論蔡阿嘎：「好吃不好吃是個人喜好，即使不合我的口味，我也不會說出來」、「YouTuber是不是為了點閱而瘋狂」、「有些東西我不喜歡，但那是國家飲食文化的一部分，我不會抱怨」、「用『雷店』形容不太好」。