台股ADR周二表現，台積電ADR強漲1.81%，日月光、聯電同樣上攻漲6.05%、1.10%。擴充CoWoS先進封裝產能的權值王台積電(2330)周三盤中最高衝上566元，上漲6元或1.07%，設備廠、封裝廠同沐恩德，辛耘(3583)飆上漲停134.5元鎖住，追買單超過1700張，萬潤(6187)也一度觸及91.8元漲停價，弘塑(3131)、穎崴(6515)同樣氣焰高，封測大廠日月光投控(3711)同步上漲2%以上。

其他權值股，聯電(2303)、聯發科(2454)雙雙上漲超過1%，鴻海(2317)也漲近1%。

高價十大千金方面，股王信驊(5274)、股后大立光(3008)、老三旭隼(6409)平盤震盪，分別穩住2800、2200、2000元關卡，而力旺(3529)開跌後上揚，企圖穩住2000元關卡，盤中上漲3.5%。世芯-KY(3661)、創意(3443)、緯穎(6669)、祥碩(5269)等均在紅盤之上表現，譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)則小黑走勢。

5月營收陸續公布期間，營收績優股扮演多方指標，宏碁(2353)集團旗下三檔子公司5月營收繳出佳績，展碁國際(6776)創下單月歷史新高、建碁(3046)也創下17年高點、倚天酷碁-創(2432)則繳出雙增成績單，激勵建碁、展碁、倚天酷碁齊步飆上漲停板。工業電腦鑫創電子(6680)單月營收同創歷史新高，股價亦鎖住漲停價。國內功率放大器(PA)雙雄穩懋(3105)、宏捷科(8086)營收亦有亮點，股價勁揚，穩懋更一度亮燈漲停。而挾有營收、AI雙利多的普鴻(6590)同步觸及漲停。

觀光強漲近3%漲勢不滅，電子、半導體漲約1%，盤中漲幅再推升，電子零件、汽車、造紙表現均優於大盤，金融、鋼鐵則小紅表態；而電子通路跌幅最劇，下跌超過1%，光電、紡織、百貨均盤中小黑走疲。

5月營收陸續公布，可望關注財報利多個股，加上電子族群迎接下半年旺季，又逢客戶庫存去化邁入尾聲，第三季景氣開始脫離谷底，靜待需求帶動業績表現，下半年在進入旺季下各產業輪漲，低基期的蘋果概念股近期開始進入發表、拉貨旺季，營收利空公布後可開始布局。

世界銀行也公布最新全球經濟展望，今年全球經濟成長由1月預估的1.7%上調至2.1%。台股突破去年5月16800點平台反壓，萬七近在咫尺，法人認為，大盤短線大幅上漲不易，維持緩步攀升格局機率大，技術指標、均線偏多，惟季線正乖離已大，需留意周三下午將公布的進出口概況與後續相關股東會對台股影響。投資人可短打政策加持、ADR上漲連動個股與產業趨勢向上族群；減碼業績展望不佳、股價高檔轉弱、營收不如預期股。