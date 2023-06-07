台積電昨開股東會，股東頻繁追問是否會缺電，董事長劉德音回應表示，政府說2025年不缺電，「我們只能相信」，被質疑是暗酸執政黨，對此，民進黨立院黨團今表示，劉德音說「不缺電只能相信」，政府讓他有這樣的疑慮，就必須要改善，政府一定要保障整體用電量要得到滿足，不只是台積電，民生用電和製造業都要得到滿足。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，台積電2025年出口就需要有綠能憑證，很多出口廠商都需要台灣加速綠能發展，這也是昨天劉德音的一個主題，烏俄戰爭後應該要加速綠能發展。

鄭運鵬表示，政府所計畫的綠能目標，總電量有達到當初預期，但用電需求增加，母數（用電增加）增加20％還需要開發新的綠能來源，所以上會期修法再生能源法加了2項，包含地熱和屋頂型太陽能發電，希望能追上綠能用電需求，不只是對於台灣自主電力發展，對於像台積電的出口需要綠能憑證有更多綠電可以買。

他表示，劉德音說「不缺電只能相信」，政府讓他有這樣的疑慮，就必須要改善，政府一定要保障整體用電量要得到滿足，不只是台積電，民生用電和製造業都要得到滿足，過去發生跳電，不管大小規模，常都是人為操作疏失或是電網韌性不足，所以輸配電計畫加強把電網分布小型化社區化。

鄭運鵬表示，如果動物卡到高壓電線，或是人為操作不當，不會大規模連鎖反應，電網強韌是現在要去做的，綠電發展台積電的說法和政府一樣，我們更開發綠能來源，第二個是電網強化和韌性，不要讓大家覺得常常跳電，也是督促台電要去努力。

鄭運鵬說，國民黨可能要誤導核電使用，劉董事長沒這樣說，即使有些人認為歐洲有表決過核能會放在綠能的項目中，也是2000年設置的新核電廠才有可能被承認，台灣核四廠也不是2000年後設計，就算核四廠也不是綠能。