「我上半年就簽了40多位大陸客戶。」香港一家大型保險的代理人林成表示。這成績背後是香港保險業今年新單保費的井噴。據香港保險業監管局統計資料顯示，今年第1季大陸赴港訪客的新單保費年增率達2686.4％。業界認為，保費出現如此大幅增長，主要是大陸和香港恢復往來便利後，所釋出的大量投保需求。

香港保險業監管局分析，跨境人流恢復正常，釋放了壓制多時的保險需求，加上去年基期較低，讓今年首季表現上，大陸訪客的新增保費水準回升至96億港元、上升2686.4％，占香港個人業務總額的20.5％。

統計今年首季，大陸訪客購買香港保單共計3.45萬份。其中購買保單約有97％是以非整付方式支付（多筆分次支付）。從保險數量來看，終身壽險、危疾及醫療保險分別占已發出保單比例的56％、33％和5％。

據《上海證券報》報導，上述數字仍尚未恢復到疫情前的狀態。回顧2019年首季，大陸訪港購買的新增保費數據為128億港元、占比為26.4％，一度佔據香港保險市場約1／3。

至於冷卻數年的香港保險為何持續升溫？研究人士陳佳分析，香港保險業在亞洲和全球新興市場中起步較早，保險專業法律法規相對健全，產品設計針對性強、服務質效人性化高，保單拆分方便省心，且香港保險產品的保費普遍較低、保障範圍較廣，尤其是在純保障型重疾險等領域依舊具備一定的性價比優勢。

但就大陸人士投保香港保單也須注意風險。早在2016年當時的大陸銀保監會就發佈過大陸居民赴港購買保險的風險提示。上海錦天城（廣州）律師事務所律師謝奕思認為，這份風險提示並沒過時，必須注意到香港與大陸保險業務，在適用法律、監管政策以及保險產品等方面存在諸多差異。