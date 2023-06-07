八點檔女星鄭仲茵在《美麗人生》戲份吃重，日前傳出她過度疲累在片場昏厥，事後她也在臉書證實「因為太累，加上連著幾天都是情緒很重的戲，身體負荷不了」，並感謝劇組機動性的調整，讓她休息了2天並做檢查。她近日在年代《樂活so much》分析生活習慣，坦言為了緩解工作的辛勞，總愛吃重油重鹹的速食當宵夜。

鄭仲茵出道20多年，演活多部反派角色，不少觀眾對她是又愛又恨。鄭仲茵提及趕戲時早上四點收工是日常，甚至會忙到兩三天無法闔眼，疲勞時又容易有犒賞心態，宵夜重鹹大辣不忌口，導致肌膚快速老化，臉色黯沉、疲態明顯，過勞的生活型態讓鄭仲茵身體亮紅燈。

專家列舉幾項NG生活習慣，沒想到鄭仲茵幾乎全中，她說她平時鮮少喝手搖飲，但是卻是「不喝則已，一喝就喝好喝滿」的類型，若要破戒就是必點「珍珠奶茶全糖」才有喝飲料的快感，晚上下班則「必備宵夜」，像是速食餐、鹹酥雞或鹹水雞，調味要大酸大辣才痛快，鄭仲茵笑虧：「因為我從小立志當辣妹！所以要吃很辣！」讓眾人哭笑不得，也因鄭仲茵生活過於忙碌，為舒緩疲憊才偏好重口味飲食，這行為讓專家忍不住提醒，選擇堅果類健康油脂比較恰當。

鄭仲茵自曝年輕時滿是粉刺痘痘、猶如月球表面，只要熬夜膚況就惡化，嚴重時幾乎無法上妝，臉色相當黯沉讓她頭痛不已，鄭仲茵認為睡眠時間寶貴，怕麻煩所以一年敷不到十次臉，偏好「簡單保養」一瓶搞定即可，專家則建議常熬夜的人可以多喝豆漿補充營養、平衡內分泌，更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。