英國「金融時報」今天報導，歐洲聯盟（EU）正考慮祭出強制性禁令，禁止成員國採用可能對他們5G網路構成安全風險的企業設備，包括中國的華為技術有限公司。

官員向「金融時報」（Financial Times）表示，由於某些國家政府以拖字訣處理這項議題，引發布魯塞爾方面的關切，因而做出回應。

報導指出，歐盟內部市場政策執行委員布勒東（Thierry Breton）2日在會議中告訴各國電信首長，即便布魯塞爾建議技術投資排除高風險供應商，仍只有1/3的歐盟成員國在5G通訊禁用華為設備。而布勒東說：「這樣的數字太少，這會影響歐盟的集體安全」。

這套2020年獲成員國無異議通過的建議，並未達禁令標準。對此事握有第一手資訊的人士表示，但如果德國等成員國繼續拖下去，歐盟可能會對華為等被認定構成安全風險的企業祭出強制性禁令。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）婉拒置評。

但以新規逼出禁令的做法，不太可能在本屆歐盟執委會5年任期於2024年期滿之前上路，這是因為任何新法均需要耗費一些時間，方能取得歐洲議會和成員國的支持。

華為反對將網路安全評估政治化。華為首席法務官宋柳平2019年接受媒體採訪時曾表示：「全球從來沒有法院認定華為主觀惡意盜竊知識產權，並且為此要求華為支付賠償。」

熟悉布魯塞爾各種討論聲音的官員警告，歐盟全體若未能禁用華為，將付出「長期依賴（中國）的代價」，一如烏克蘭戰爭爆發之前，歐盟依賴俄羅斯能源供應。

而2日與電信部門首長的會議中，布勒東警告，中國供應商影響過大恐引發風險。他說：「我向成員國傳達的主要訊息，是提醒他們有迫切採取行動的必要，以避免造成難以逆轉的重大漏洞。」

他表示，歐盟已「減少或排除」能源等其他產業的地緣政治風險曝險部位，5G網路也需如此，「我們承擔不起維持重大依賴關係，尤其是當這些依賴關係恐成為損及我方利益的武器」。

許多歐洲國家目前都在重新評估境內關鍵電信基礎設施依賴中國的程度。葡萄牙準備政策大轉彎，在部分5G設備禁用華為。而歐盟成員國丹麥、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，以及非歐盟的英國，均已禁止華為參與他們的5G基礎設施建設。