民進黨主席賴清德指新北市長侯友宜是核廢料無法處理的罪魁禍首，侯友宜今天指出，核廢料處理是中央權限，地方反映聲音上去，兩任行政院長，都沒人理他「不睬我」，這八年來賴清德當過行政院長、副總統，尤其賴又是萬里人，有關心過核廢料處理嗎，「你們不做我來做」、「我來面對」。

侯友宜說，核廢料是中央的權限，中央要扛起責任，他多次反映地方聲音，核廢料要妥善處理、核安要用最高標準檢驗，他知道不可能沒有核廢料，但可以做到更安全，專家說最好做室內乾式貯存，尤其他身為地方防災指揮官，他曾大雨時到過核一視察，一旁發生過電塔倒塌，旁邊就是乾式貯存未來要做的地方，加上一旁的乾華溪，中央為何不把水保做好，不把安全做好？

對於賴陣營指新北卡關，侯友宜說，中央不要再甩鍋，他以最高標準看待核安，室外乾貯場位於石門乾華溪旁，萬一大雨導致土石崩落流入溪裡，將造成台灣生態浩劫，一定要用最高標準檢驗，請台電把水保計畫再度送至市府，市府嚴格檢驗完之後會核定，千萬不要政治凌駕專業。

侯指出，中央承諾新北市不會變成永久貯存場，現在要除役了，中央也要出來說兩句公道話，如果要變成暫時貯存場他會支持，因為核廢料擺哪裡，沒有那麼容易，但總是要跟新北市民說明清楚、做好安全措施，不能把新北市變成永久貯存場，這是他卑微的要求，但是一而再、再而三溝通忍讓，卻得不到中央回應，「不如我自己出來選總統，我來解決這個問題」。

侯也呼籲，中央早拿出態度解決非核家園做不到的問題，到了今天說要轉彎又轉不過去，該面對的問題你不面對，「我來面對」。