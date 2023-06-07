「太陽能光電等於黑金嗎？」台南市的太陽能發電量全台第一，但近來卻因光電弊案連環爆，不僅飽受外界質疑，甚至還將太陽能與黑金劃上等號。市長黃偉哲7日答詢認為，太陽能本身無罪且是綠色能源，但藉由太陽能光電謀取不法利益的人，無論政或商就是黑金，他支持檢調嚴查不法，但「太陽光電不等於黑金」。

市議員邱昭勝今天在市政總質詢指出，太陽能光電在其他國家或嘉義、雲林、屏東等其他縣市都不是黑金，為什麼在台南市太陽能光電就是黑金？台南市民很想將這汙名拿掉，希望市長黃偉哲一定要將太陽能的汙名化趕快去除掉，並對外說明清楚，否則台南的綠能便無法推動。

黃偉哲答詢說，以前台電發生購媒弊案時，有一名監委曾說，「台電的煤很黑，人心更黑」；太陽能光電也是一樣的，太陽能本身是無罪的，而且還是綠色能源，但藉著太陽能光電謀取不法利益的人，不管是政是商就是黑金，但太陽能光電不等於黑金，不要將綠能汙名化，他支持檢調嚴查嚴辦。

邱昭勝也要求黃偉哲再次承諾，台61以西的生態敏感區不開放種電；黃偉哲除當場承諾外，還強調，他從3年前到現在連任，此一立場都沒有改變。