21歲英國男子哈利斯（Kieran Harris）在出國度假前一天被易捷航空（Airline EasyJet）告知機位被取消，還驚訝發現被禁飛10年，原來航空公司將他與另一名同名同姓、生日相同、被列入黑名單的乘客搞混。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《每日星報》（Daily Star）報導，住在英國西北方切希爾郡（Cheshire）的21歲男子哈利斯，原訂5月25日從利物浦機場搭乘易捷航空班機飛往西班牙度假，不料出發前一天竟收到航空公司來信，稱他先前在機上的「搗亂行為」，導致被易捷航空「禁飛10年」至2031年，因此他此行的機位也被取消。

Just one day before Keith Harris was due to go on holiday, easyJet told him that he had been banned from flying with them for 10 yearshttps://t.co/mqI5JD6ITY — Daily Star (@dailystar) June 4, 2023

哈利斯花了整天時間與易捷航空聯繫，發現對方將他與另一名同名同姓、出生同一天的乘客搞混。

據信易捷航空搞錯的黑名單乘客2021年酒醉後在機上鬧事，出現攻擊及辱罵行為，他後續被關12周。

易捷航空最終要求哈利斯提供護照，比對護照上的照片，才取消他的禁飛令、讓他登機，不過這也導致哈利斯必須在幾小時內趕赴機場搭機，原本一個月前就計畫好的度假行程卻壓力爆表。

他抱怨一周前就已經先辦理線上Check in了，不明白為何易捷航空會在前一天才告知機位取消，害他得在最後一天緊急處理，「我絕對不會再搭易捷航空。」

事實上這也並非哈利斯頭一次因為同名、同生日被誤會，他說去（2022）年穿著防彈背心的英國警方突襲他家、質問他做了某事，但5至10分鐘後就發現搞錯人了，因為新聞有公布那傢伙的照片。他說如果被誤認的事情一再發生，他會考慮改名。

針對報導，易捷航空表示對哈利斯非常抱歉，強調當初的決定是出於善意，在哈利斯聯繫後就已解決問題。

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