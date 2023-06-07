小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩），身為三寶媽的她，出道至今無論身材還是膚況都維持的相當好，完全看不出歲月的痕跡，但她日前在節目上透露，自己到哪都會照鏡子檢查自己臉上的狀況，讓一旁的派翠克表示，這樣的行為就是現代人常見的容貌焦慮症。

日前節目《小姐不熙娣》大聊疫情過後，許多人拿下口罩會有「容貌焦慮症」出現，派翠克也解釋，所謂「容貌焦慮症」也就是「身體臆形症」，若是自已無法忽略臉上的瑕疵，就連是外人看不出來的自己也過不去會不斷照鏡子，甚至不敢出去面對大眾，就表示可能有嚴重的容貌焦慮症。

聽到這一旁的小S透露，自己會時不時拿鏡子與棉花棒，確認自己有沒有眼屎，也會擔心自己是否有鼻毛外露，或是牙齒上有東西，讓她坦言，非常受不了這樣的自己。

她也提到，自己到高級餐廳吃飯時，她也會將鏡子拿出來放在桌上，一整個飯局吃下來總是不停確認自己的外貌，更會將餐巾紙捲得尖尖的，戳眼角、鼻子甚至是牙齒，就是要確認臉上沒有任何異物，對此，她忍不住大嘆「你知道我活得有多累阿」。