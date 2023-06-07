摩根士丹利指出，從拜登政府2022年的通膨降低法（IRA）可得知，為了要拿到美國政府的補助以及租稅優惠，電動車的某些原物料產地與採購，必須符合此法案的規定才行。

所以，想當然耳寧德時代在中國大陸生產的電池，不太可能出口至北美地區。潛在的地緣政治以及國家安全風險，可能會羈絆大陸電池製造商的全球擴張計畫，加速擴充電池事業的韓國，卻呈現另種不同的風貌。

7日，這家特斯拉電池供應業者的股價，盤中一度大跌約6%，在207人民幣左右，。同時，已經連殺3個交易日的寧德時代，這幾天的跌幅差不多在1成附近，也是滬深300指數中表現較差的。

根據彭博社的資料，今年初還曾將寧德時代調升至持有等級的摩根士丹利，是全球超過40家產業信評機構中，目前唯一一家率先喊出，要把這家電池大廠賣出的。

摩根士丹利認為，部分規模較小的業者，利用更有競爭力的訂價方式來增加市占率，也讓寧德時代以往強大的獲利能力，產生不小的壓力。另外，中國大陸其它製造業者採用新電池供應商的現況，也影響寧德時代獨大的地位。

從特斯拉官網得知，旗下Model 3車款可拿到美國政府補助，也就是購買Model 3車主有資格獲得7,500美元的稅收抵免。這對寧德時代來說無疑是雪上加霜，表示特斯拉採購寧德時代在大陸生產的電池，應該是有減無增。