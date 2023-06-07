孟加拉連日遭熱浪襲擊，氣溫迅速飆升。在高溫天氣下，孟加拉用電需求激增，引發全國大面積停電，當地政府要求所有小學停課至周四（8日）。

據路透社報導，孟加拉氣象部門最高氣溫紀錄從10天前的攝氏32度升至近攝氏41度，氣象部門警告，這波熱浪尚無結束跡象。由於氣溫升高推高用電需求，加上發電廠燃料短缺，孟加拉近幾周經常大面積停電，每日停電時間長達5小時。

居住在達卡（Dhaka）的一名店主說，「最近幾天熱得離譜，持續數小時的停電讓我們更加痛苦。」面對酷暑來襲，孟加拉教育部門要求全國小學停課至8日，以保護學生的健康和安全。

報導指出，電力短缺威脅到孟加拉製衣業發展，而製衣業是孟加拉國最重要的經濟支柱之一，服裝產品占出口總值80％以上，出口減少將嚴重影響創匯，進而削弱孟加拉國從國際市場進口燃料的能力。

孟加拉國動力、能源和礦產資源國務部長哈米德（Nasrul Hamid）5日晚說，全國大面積停電可能會持續兩周，「我對大家的痛苦深感抱歉。我保證，當前的情況只是暫時的，我們將很快恢復到良好狀態。」