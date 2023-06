【全程字幕】葛來儀氣炸「停止談論我」 柯文哲酸:不要扯我名字誰理你 @ChinaTimes ​

華府兩岸專家葛來儀(Bonnie Glaser)日前分析台灣總統大選北京可能傾向支持民眾黨主席柯文哲,柯文哲解讀表示,自己是最能夠與中、美兩邊溝通的人,柯在訪日時又稱「葛來儀說在台灣政治人物對中國人的標準來看,柯文哲是最可靠的。」令葛來儀怒嗆「停止談論我」,柯文哲今則反轟,「你不要扯我名字誰理你!你覺得你有多重要啊?」

柯文哲4日晚間在東京參加僑宴發表演講,有台僑在提問環節詢問,若選上總統,如何做到平等的立足點與中國對話?柯文哲表示,他一直認為,兩岸之間同文同種,有相同歷史語言宗教文化,還是可以談,一開始他在講兩岸之間五個互相,互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解,不管葛來儀(Bonnie Glaser)抹紅他,但葛來儀說在台灣政治人物對中國人的標準來看,柯文哲是最可靠的。

有網友引用柯文哲的談話,在推特詢問「Is it true?」葛來儀則回應「No. Can someone tell KP to stop talking about me?(不,有人可以告訴 KP 停止談論我嗎?)」

柯文哲7日上午與日本知名智庫「國家基本問題研究所」交流後受訪回嗆,「你想想看,我都叫她不要氣急敗壞,是妳先討論我的!你不要扯我名字誰理你!你覺得你有多重要啊?」