【全程字幕】葛來儀氣炸「停止談論我」 柯文哲酸：不要扯我名字誰理你 @ChinaTimes ​

華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）日前分析台灣總統大選北京可能傾向支持民眾黨主席柯文哲，柯文哲解讀表示，自己是最能夠與中、美兩邊溝通的人，柯在訪日時又稱「葛來儀說在台灣政治人物對中國人的標準來看，柯文哲是最可靠的。」令葛來儀怒嗆「停止談論我」，柯文哲今則反轟，「你不要扯我名字誰理你！你覺得你有多重要啊？」

柯文哲4日晚間在東京參加僑宴發表演講，有台僑在提問環節詢問，若選上總統，如何做到平等的立足點與中國對話？柯文哲表示，他一直認為，兩岸之間同文同種，有相同歷史語言宗教文化，還是可以談，一開始他在講兩岸之間五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，不管葛來儀（Bonnie Glaser）抹紅他，但葛來儀說在台灣政治人物對中國人的標準來看，柯文哲是最可靠的。

有網友引用柯文哲的談話，在推特詢問「Is it true？」葛來儀則回應「No. Can someone tell KP to stop talking about me？（不，有人可以告訴 KP 停止談論我嗎？）」

柯文哲7日上午與日本知名智庫「國家基本問題研究所」交流後受訪回嗆，「你想想看，我都叫她不要氣急敗壞，是妳先討論我的！你不要扯我名字誰理你！你覺得你有多重要啊？」