紅星新聞 7日報導，浙江大學學畢業生近日應聘溫州龍灣機場「驅鳥員」話題引發關注。據溫州機場集團5月22日在官網發布「2023年春季招聘擬錄用人員公示」，名單共招聘4名「場務及驅鳥員」，公示3人錄用訊息顯示，「驅鳥員」隸屬機場運行管理部門。3人分別來自河南理工大學土木工程專業、浙江理工大學動物科學專業、浙江理工大學建築學專業。

紅星新聞報導，招聘資訊顯示，「驅鳥員」職位需要大學以上學歷，通過大學英語四級，並持有駕照。

根據溫州機場官網今年3月28日發布「2023年春季招聘公告」，「場務及驅鳥員」應聘條件為：有大學本科以上學歷學位，所學專業為「生物學、生態學、動植物學、環境科學、土木工程、建築學專業」，其他要求還包括「大學英語四級425分及以上；持2年以上C1駕駛證；能適應倒班及外場作業」。

公開資料顯示，溫州機場集團是溫州龍灣國際機場的運營管理主體，成立於2010年12月，並於2017年9月正式畫歸浙江省機場集團。溫州龍灣國際機場於1990年7月12日通航，為大陸國家一類航空口岸、大陸國內二類民用機場。

紅星新聞質疑，為何機場的驅鳥員，需要具備英語技能？甚至要求大學以上學歷？溫州機場始終未回應。但民航資深機長、「飛行圈」創始人陳建國說：「驅鳥員的工種豐富，一部分人員從事一線工作，還有一部分主要從事驅鳥方案的制定，偏向於理論研究。」

陳建國指出，驅鳥員的工種大體分為兩大類，其一是在外執勤的驅鳥員，其主要工作就是在機場區域或機場周邊巡視，並布置和維護機場內用於隔離鳥類的防護網，及驅散周邊可能進入機場跑道的鳥類，以防鳥類威脅飛機運行。

「一些驅鳥員甚至還需要學會捕殺技能，因為在迫不得已時，也需要驅鳥員對可能嚴重威脅飛機運行的鳥類進行捕殺。」陳建國說。

而另一種驅鳥員，其工作內容則主要在於研究機場周邊的鳥類特性、遷徙規律，並隨季節、隨機場的特性制定可行的驅鳥方案。陳建國表示，這類人員由於工作具有研究性質，並非是一線執行層面，所以招聘時會在學歷、專業素養甚至英語能力等方面有要求。

紅星新聞對比大陸多個機場招聘通知，發現江蘇常州市國際機場在2021年發布的驅鳥人招聘通知中表明，崗位職責為機場飛行區巡查和驅鳥扽工作。要求應聘者具有全日制大專以上學歷，動物科學與技術、野生動物保護、農業技術與管理等相關專業。此外，還要求應聘者具有B2以上機動車駕駛證。

今年上海浦東國際機場也對外發布招聘驅鳥巡查員18人，年綜合薪資為11萬。應聘條件要求為男性，中專以上學歷，駕照C1以上滿2年，有農林植保工作經驗。

一驅鳥行業從業人員說明，他在大學學動物學，在機場做驅鳥員工作時，主要負責駕駛驅鳥車在機場周圍、跑道等地來回檢查，一旦發現鳥類出現距機場較近位置，就會使用鐳射設備、聲炮等驅散。

除了每天鳥類巡視外，還要記錄機場長期出現鳥兒種類、鳥類的飛行軌跡、飛行特性、遷徙特徵和規律等，制定驅鳥方式方法。據他掌握的驅鳥方式，就多達10多種。常見有放鞭炮或煤氣泡、鳴響獵槍等巨響驅鳥；另一種是研究鳥類天敵並模仿聲音遏制鳥類靠近。其他技能要求還包括製作修補隔離鳥的粘鳥網、噴灑一些具有讓鳥類抵制氣味的化學藥劑等。

據國際民航組織發布調查數據顯示，59.2％的鳥機相撞事件發生在100英尺（39.4m）以下高度。而一隻小鳥的撞擊對飛機造成的衝擊不可小覷。相關研究顯示，根據動量定理，一隻0.45公斤的鳥與時速800公里的飛機相撞，會產生153公斤的衝擊力；一隻7公斤的大鳥撞在時速960公里的飛機上，衝擊力將達到144噸。

陳建國透露，世界上幾乎每周都有新的鳥擊飛機報告出現。即便沒有實際安全事故，背後維修費用也動輒百萬美金以上。