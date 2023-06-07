中信造船為國內三大造船廠之一，五大廠區分布在高雄與花蓮，2018年起也陸續標到海巡署81艘訂單，總金額達215億元，目前交船比例43％，新一代輕型巡航艦，防空、防潛各1艘也由中信得標，預計2026年完成，而後續則還有10艘，將進入全新軍工境界。

展望後市，近期大型標案方面，2艘新型巡防艦全案將於2026年完成，海軍新建8.6億浮塢載台標案在7日公告，海軍7艘高馬力拖船亦將重新招標。

此外，今年下半年中信造船也將開始承接海軍訂單，預估2024年營收可望迎來大幅度成長；海巡署巡護船2,000噸級6艘採購案120億元，也預計在2024年2月開工；而2031年則會完成6艘高緯度遠洋巡護船。

中信造船7日於興櫃市場股價走揚，盤中小漲逾1％，最高價達155.5元，創5月初以來新高，成交量逾105張；今年前四月累計營收達11.27億元，年減29.92％。