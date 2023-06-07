宜蘭縣消防局1名女消防員在寢室洗澡時，遭男隊員闖入，導致身心受創，又因公傷假認定問題而離職，卻又傳出有分隊長用手機偷拍女消防員睡覺，分隊長被調離後又與被害人接近，宜蘭縣長林姿妙獲悉後，強調「任何性騷擾都不被允許的，請消防局審慎處理。」

據了解，今年3月某日清晨，該名女消防員在寢室休息，但忽見房門打開，且還有手機對著她拍照，女消防員驚見拍照的人是分隊長；該名分隊長手機還有多張被害女消防員照片，女消防員因此向消防局反映，分隊長被調離分隊改任科員。

但該名分隊長仍有回到該分隊，常訓時也一起受訓，女消防員因此向消防局申訴。

宜蘭縣消防局今天（7日）召開「防治性騷擾申訴處理調查委員會」，消防局表示，雙方當事人口頭約定，行為人應避免與當事人見面或接觸，5月間消防局辦理常訓，每梯次約100餘人，當事人發現行為人參與本梯受訓，似有違口頭約定，即向單位請假返隊待命。

消防局表示，接獲書面申訴後，立即由首長接見當事人，了解其訴求，並允嚴格調查，決不寬貸；消防局立即提供相關心理諮商服務，並由各級主管與當事人保持緊密聯繫，目前當事人工作正常。

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