《小鐵星座》運勢專欄指出，處女座、水瓶座、摩羯座有相當嚴重的社交恐懼症，其中處女座在旁人眼中較高冷，常常沉默寡言不會帶入太多情感；水瓶座表面看似與任何人友好，但當對方想更深入了解就會保持距離；摩羯座則是不善於表達自己，也時常得罪他人。

▍處女座：

處女座在旁人眼中較高冷，他們往往沉默寡言，即便說話，也不會帶入太多情感。對他們來說，先把事情做好才是最重要的，而感情的事情放在後面談也不遲。處女座完全是理智主導一切，從不願意讓自己被情感所左右。在工作方面，處女座能憑藉辦事能力在公司立足，絕不依靠人際關係，因為他們明白那不是自己的強項。

▍水瓶座：

水瓶座平時待人處事和善，許多人並不覺得他們高冷，因為交流時也會熱情地回覆，但是當對方想跟水瓶座進行更深入的交流，這時就會發現，他們其實並不會特別主動，似乎對任何人都保持適當距離。所以即便看似和水瓶座非常友好，但他們也很少能真正與人交心，更不會輕易透露自己的私事。

▍摩羯座：

摩羯座在社交場合中總是不擅於表達自己，也不懂得察言觀色，常在對話中就不知不覺得罪人，使他們一直不受到歡迎，最後寧願獨自一人在角落默默做自己的事，只因為害怕再次受到傷害，建議可多詢問朋友意見，並和朋友多參加活動，就能克服社交恐懼。