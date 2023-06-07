新北市長侯友宜質疑中央不處理核廢料，副總統賴清德陣營直指要用核能的人是侯友宜，卡住核一廠乾式貯存場水保計畫10年，才是核廢料無法處理的罪魁禍首。侯友宜反擊表示，賴清德身為萬里人，有關心過核廢料處理嗎？他嗆「你們不做我來做」；對此，民進黨立院黨團反嗆，「如果侯友宜認為核廢料處理是新北市的痛，卻還要支持核電使用，那要哪個縣市承受核廢料處理？」

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，侯友宜他是當事人，卻搞不清楚或故意搞不清楚這個問題，新北市有兩個核電廠，全國也認為核四廠不該成為新北市負擔，所以乾式貯存場不是最後處理核廢料的地方。

鄭運鵬說明，乾式貯存場從國民黨時代就開始規畫，侯友宜都不願意發使用執照，請教侯市長如果現在認為核廢料處理是新北市的痛，自己卻還要支持核電使用，要哪個縣市承受核廢料處理？

鄭運鵬表示，2025年非核家園跟使用綠能是我們大方向，就沒有新的核廢料，顯然侯友宜敢講核電使用，不敢面對核廢料處理，貯存場不是永久處置，侯友宜他要把核廢料放在哪裡？他可以講清楚，核廢料是另一個議題，相信他了解核廢料處置的困難，但是他會講不會做，這點是看破他手腳的破綻。

民進黨立委劉世芳指出，侯友宜對於核能處理，完全沒有進入狀況，他當新北市長反對核能廢料暫時儲存，但自己是總統參選人卻又說中央沒辦法處理就他來處理，他想把核廢料處理掉，是要再送到蘭嶼去嗎？這不符合現在政策。

劉世芳分析，可能有人跟他說核能就是綠色能源，但包含歐盟在內，如果不是21世紀所新建的核能電廠，完全沒辦法通過環境影響評估讓核能變成綠能，既然在台灣用電上核能不是綠能，包含核能發電核廢料處理，只能從蔣經國時代到現在，核廢料一直是我們頭痛的問題，一定要經由國際協助才能最重處置。

劉世芳批評，如果沒有態度來決定處置方向，只是單純指責執政黨的處理方式，作為國民黨總統參選人，是不是認為未來核能發電就是要走的方向，未來核廢料是不是要繼續放在新北市，請好好跟新北市民交代。