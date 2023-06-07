安盛生科的婦女健康產品線，Eveline智慧排卵檢測今年以用戶體驗為核心，進行產品升級，結合生成式AI技術，打造最新的AI自動回覆功能，24小時隨時隨地立即回應用戶針對產品及備孕主題的相關問題。另一個孕力圖新功能，可透過一段時間的自我黃體成長激素檢測結果，視覺化女性賀爾蒙的變化並產出個人化圖形，協助女性掌握自身賀爾蒙健康狀態。

安盛生科指出，下半年正式上市的安必測PixoTest Vision家用檢測套組，是一款居家自我檢測的體外診斷分析儀，採用安盛生科的核心技術PixoTech，將生化試劑的呈色反應轉為高準確度的量化結果，可進行多種生化檢測分析，包括脂質和糖化血色素。

除自我品牌產品事業的持續開發經營，安盛生科也持續以此為基礎，加速核心光學檢測技術PixoTech平台的策略合作和委託設計開發製造服務(CDMO)新商業模式轉型。透過與國際大廠的合作，由安盛提供研發和平台技術，運用合作夥伴既有的市場網絡及關鍵資源，共同開發下一代的智慧健康體外檢測產品。