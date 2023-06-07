知名日本女優三上悠亞，先前拋出震撼彈，宣布於30歲生日當天，將從AV界正式引退，更曝光引退前的史詩大作陣容，將與天后級的新有菜及相澤南共同演出，昨(6日)在個人YT頻道上傳拍片花絮，只見她大開深V露出半截酥胸，邪惡的養眼畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

三上悠亞在影片中扮演著性感的車掌小姐，她手持金色麥克風及旗子，對著鏡頭擺出各種俏皮姿勢，接著視線往下一移，身穿的制服採深V剪裁設計，傲人上圍直接露出大半截見客，拍攝過程還扯下內衣，疑似讓重點部位直接對準鏡頭，雖然後製打上馬賽克，無法見證此18禁限制級畫面，但已經引發粉絲無限遐想。

【三上悠亜】AV撮影裏側密着。【バコバス復活】。(影片／ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube )

三上悠亞隨後換上一套破尺度的服裝，只見綁帶粉色連身套裝中間挖空，直接露出傲人酥胸，除了重點部位被遮住之外，從脖子到腰間的雪白肌膚全都露，讓人看得血脈賁張，此外，還換上浴袍、運動上衣等不同風格造型拍攝，此花絮片才剛釋出不到一天時間，瀏覽次數就已經突破數十萬，足以見得她的超高人氣。

三上悠亞先前透露因為與百萬YouTuber Kano陷入熱戀，才下定決心不再拍片決定引退，更強調始料未及會走到這一步，此外還不忘對著鏡頭比出愛心手勢，並感謝對方長久以來的陪伴，充滿粉紅泡泡的甜蜜氛圍，直接閃瞎眾人。