總統蔡英文曾在2020總統大選拿下817萬票順利連任，其許多言行卻也引發民怨。臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）認為，蔡英文所有不可理喻、匪夷所思的行為，「任性」可能是最好的解釋，並無奈表示，一個人的任性竟能把國家弄到內政、外交、媒體、文官體制全面崩壞，卻仍有近半民眾為她歌功頌德。

工程師今(7)日在臉書指出，看到蔡英文鋪天蓋地黑核四時，他想過幾個可能的原因，包括愚蠢、意識型態作祟以及核電佔走了風光發電的利益，但當他看到「大小姐」這三個字後，想到第四個可能的原因，「任性」。

工程師進一步解釋，蔡英文在內政、外交基本只聽美國的話，其它人的提案若想得到同意，則必須取悅、看她的心情，且唐鳳、陳吉仲、王美花、陳時中、吳釗燮等「零專業部會首長」能長久在位，唯一原因是蔡喜歡他們，對蔡來說，只要看得順眼跟聽話就好，「專業這輩子幾乎不在她的考量範圍之內」。此外，工程師說硬過高端、阻擋BNT、扼殺核電，則是她不計代價想做到的事。

「我的天才同學都不能同理偏鄉的處境，何況是高高在上的蔡總統？」工程師提到，護航高端EUA在蔡英文指定的時間通過、司法改革會議投票投到滿意為止，都是「開會她說了算」意志的展現。此外，2018地方選舉大敗，蔡英文說民眾沒有跟上改革的腳步、奧運選手搭經濟艙、花東震災冷血讀稿走人，蔡也沒有真的道歉，甚至連民進黨近日連續爆出性騷擾，蔡卻什麼動作都沒有做，林飛帆還是好好的。

對於蔡英文這些不可理喻、難以接受、匪夷所思的行為，工程師直言「任性」可能是最好的解釋。工程師感嘆表示，很難想像單單一個人的任性，竟可以把國家弄成這個樣子，內政、外交、媒體、文官體制全面崩壞，還能把近半民眾都矇在鼓裡，為她歌功頌德。