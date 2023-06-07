台南市議會去年爆發正副議長賄選案，台南市議員林燕祝、盧崑福、蔡宗豪認為應納入當選無效，要求法院補充法條，但高雄高等行政法院認為選舉法未規定，因此判林等人敗訴，讓網友全都不敢置信，狂酸「民主聖地不必查」。

林燕祝等人今年3月赴高雄高等行政法院，指出台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展因違反選罷法被起訴，但該法未規定議長、副議長當選無效，希望法院以法律補充的方式調整，避免賄選再度發生。

不過法官認為，議長為議員投票互選產生，應適用地方制度法的規定，經法院判刑確定、須入監服刑者才能解除職權與職務，判林燕祝等人敗訴，邱莉莉、林志展仍得繼續保有並執行正、副議長的職權及職務。

消息曝光後在PTT八卦板引起討論，鄉民無不氣炸，一面倒留言狂酸「真的是台灣民主法治之恥」、「民主聖地不必查」、「檢察官都自請退休了，誰能活著查下去」、「性lie台灣」、「民主果然是民進黨做主」。

還有網友質疑「所以現在議長買票公定價要落在一千萬了嗎？這樣早說，大家直接比家產就好，幹嘛躲躲藏藏的私下買票，下次直接在議會光明正大的買票就好了，反正買票沒關係」、「我知道接下來的劇本了，當事人在臉書說法官總算還我清白、遲來的正義，塔綠斑、哥布林開始在嗆藍白在那邊亂，死忠的繼續相挺，顆顆」。