美國國防部前情報人員格魯什（David Grusch）日前透露，美國政府已經掌握到外星人的飛行器，但國會正設法保密、不向外界公開這項事實。另一名現任情報官員也支持他的說法。
根據《衛報》、News Nation本月6日報導，現年36歲的格魯什過去曾擔任國防部不明空中現象（UAP）特別工作小組的召集人，他日前接受科技國防消息網站「The Debrief」的專訪指出，過去幾十年來，美國政府和國防承包商一直在回收不明飛行器（UFO），「有完整的，也有部分殘骸」，「有些是成功降落，其他則是墜毀」。格魯什說，許多高階或前情報官員，其中不乏他認識多年的人，向他揭露這項事實並提供書面證據。
格魯什稱，美國政府一直利用這些不明飛行物的碎片來進行逆向工程，研究並製造新武器，與其他國家進行軍備競賽，「（政府）針對美國民眾進行複雜的假情報運動，這是非常不道德的。」不過基於國家安全的理由，他無法把這些資料交給媒體。
如果他的說法屬實，這很有可能是美國當局首次公開承認外星生物的存在。
現任美國空軍附屬國家航空暨太空情報中心（National Air and Space Intelligence Center）情報官員格雷（Jonathan Grey）證實了格魯什的說法，「非人類智慧現象真實存在，我們並不孤單」，「不只美國在回收外來飛行物，其他國家也有，但我們一直沒有找到一個統一處理的方式」。
曾在英國國防部掌管UFO調查計畫的波普（Nick Pope）認為，格雷和格魯什的陳述極有可能是真的，「在國會或情報總長面前講這些是很不一樣的，如果被發現造假，就會有後果。」這些後果包括被處以高額罰款，甚至是牢獄之災。
不過就在報導刊出後，美國國防部發言人高芙（Sue Gough）隨即發出聲明，否認當局掌握UFO的說法，「到目前為止，全領域異常現象解析辦公室（All-domain Anomaly Resolution Office，隸屬美國國防部）沒有發現任何可核實的資訊，能證明有任何一項計畫擁有外星物體，或對其進行逆向工程。」
儘管有部分眾議員認為格魯什的說法「聽起來很有趣」，但目前尚無跡象顯示國會將對此展開調查。
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