新東陽「原民小米鹹豬肉粽」配上嚴選鹹豬肉 特殊鹹香濃郁美味。（新東陽提供）

爌肉梅乾粽將五花肉與梅菜融合，古早味香濃且不膩口。（姆士流提供）

端午即將到來，少負擔的粽品也成為近來熱門選項，新東陽今年就推出能同時兼顧美味的「潔淨香腸粽」，使用唯一獲得穀研所100％無添加潔淨標章的活力生香腸，粽子的原料也均是無添加。

新東陽主打全台首顆使用活力生香腸的「潔淨香腸粽」，還有包入特選完美肥瘦比的台灣本地認證健康豬肉，連調味的醬油都是使用非基改大豆純釀造、無防腐劑的無添加醬油，嚴格把關食安。其中的活力生香腸取得「100％無添加潔淨標章」，沒有添加衛福部公告的食品添加物、無亞硝酸鹽及防腐劑，並以最佳肥瘦黃金比例，打造不膩口感。

此外，延續去年好評的日韓兩款創新口味粽，今年推出「原民小米鹹豬肉粽」，將糯米結合原住民部落經常使用且溫和不含麩質的小米入粽，並嚴選鹹豬肉，三層豬五花經過長時間醃漬等程序製程，每一口都充滿特殊鹹香，即日起只要到到新東陽門市（食品館／百貨）購買端午粽子（不含粽子禮盒及冰心粽）消費金額達650元以上，就可贈送「保冷提袋」一個。

型男主廚詹姆士的自創品牌「姆士流」也響應端午節推粽子，由詹姆士親自挑選頂級食材，每年開賣不到兩週，就以驚人的速度售罄，「濃粽系列」中的明星之作，首推「爌肉梅乾粽」。這款粽子將五花肉的油花與古法梅菜完美融合，帶來鹹香而不膩的口感，並加入了經典的香菇、栗子和橙黃色鹹鴨蛋，每一口都充滿著口碑相傳的美味。