國內＃MeToo事件連環爆，不只政壇，媒體界也有許多位高權重者陸續被爆出性騷。現行《性騷擾防治法》，針對被害人提出申訴的期限只限事件發生後1年內，性平專家認為應修法放寬，比照《性別平等工作法》，將追溯期拉長至10年。另外，部分受害者職場中，有性騷者主掌性平案件的「球員兼裁判」事件，令受害者不敢發聲，專家建議受害者向縣市政府性騷擾防治委員會申訴，由政府派員調查處理。

總統蔡英文昨晚再次對＃MeToo事件道歉，提出3大改革方案，其中1項是凝聚跨黨派、社會共識，推動性平法規總檢討及修法，力求在下個會期列為優先法案。行政院院本部及僑委員性別委員楊聰財表示，修法有2個重點要考量，第1是申訴的追溯期，第2是精神障礙的處遇。

楊聰財說，現行《性騷擾防治法》第13條規定，性騷擾事件被害人除可依相關法律請求協助外，並得於事件發生後一年內，向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣（市）主管機關提出申訴。然而，許多人在被騷擾當下會驚恐害怕，不敢提出，因此他建議應比照《性別平等工作法》，將申訴期拉長至10年。

由於部分性騷者有精神障礙，包括特殊性癖好、穢語症等，這樣的個案很容易再犯。現行的《性騷擾防治法》僅對性騷者罰錢，楊聰財認為，應修法針對再犯者要求接受精神評估，並接受處遇，進行輔導、教育和心理治療，才能改善問題。

部分職場中，處理性平事件的員工本身就是性騷者，有「球員兼裁判」的問題，導致受害者不敢吭聲。楊聰財建議仍可依管道提出申訴，只要是30人以上的公司，依規定都要成立性平調查委員會，若不照規定處理就會被罰。

然而，楊聰財也不排除會有職場「吃案」的可能，若體制本身失靈，建議受害者也可向警方報案，每個縣市政府都有性騷擾防治委員會，經申訴後，政府可派人調查處理。