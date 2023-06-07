加拿大數百處森林近期遭野火肆虐，濃煙往南飄向人口密集的美國東岸。紐約名列全球空氣污染最嚴重城市之一，今天天空一片灰濛，當局罕見發布警示，呼籲民眾做好防護措施。

加拿大東岸最近一週森林大火災情惡化，多倫多、渥太華等城市籠罩在霧霾中。這般景象向南延伸到美國北部，從明尼蘇達到麻薩諸塞等州陸續發布空氣品質警示，紐約市也不例外，曼哈頓高樓林立的天際線在黃昏時分更加朦朧。

對見怪不怪的紐約客來說，這種空氣污染嚴重的橘灰色天象十分新鮮，甚至有本地媒體形容為「末日感」。

不過，這可苦了才剛熬過花粉季的敏感族群。這波霾害是細懸浮微粒（PM2.5）作祟，上呼吸道過敏者不斷流鼻水、打噴嚏，紐約州當局6日午夜針對紐約市、長島等州內多數地區發布空氣品質健康警示，預定持續到7日夜間為止。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）鼓勵居民採取適當措施降低暴露風險，特別是對空氣品質敏感的族群。

空氣品質追蹤業者IQAir即時排名顯示，紐約市空氣品質指數（AQI）一度突破150，達到對長者、幼童、呼吸道疾病患者等敏感族群的「不健康」等級，和印度新德里、孟加拉達卡、印尼雅加達等地名列全球空氣前5糟糕的城市之一。

根據IQAir，紐約雖然是美國人口最多的城市，平均空氣卻相對清潔，AQI長年保持在50以下的「良好」等級。依美國環境保護署（EPA）分類，紐約平時空氣品質幾乎沒有或根本不存在健康風險。

紐約市政府不敢掉以輕心，透過多方管道呼籲有氣喘等呼吸道問題的民眾在健康警示解除前減少戶外費力活動。

6月7日適逢國際跑步日（Global Running Day），紐約馬拉松主辦單位「紐約路跑者」（New York Road Runners）傍晚在社群媒體推特（Twitter）發文，呼籲紐約市及其他受霾害影響的地區跑者留意健康警示，考慮改天再外出跑步。（編輯：韋樞）