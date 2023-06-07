高市府市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理近期收到委託協助處理夜市事情，隔天住家就遭到惡意潑漆，許姓助理指出，家庭成員生活單純，沒有任何債務也未與人結怨，可能是因為先前受託到警察局報案，才會被盯上遭潑漆，盼警方早日破案，讓家人安心生活。

許姓助理表示，他家中的成員相當單純，父親是公務員、母親是家庭主婦，家中沒人欠債，也沒有與人結怨，他近期推擔任某公司行政業務媒體聯絡人，疑似因為日前凱旋夜市有貨櫃遭竊，他受公司委託到警察局報案，可能被人家當作「抓耙子」，所以家裡才被潑紅漆。

許姓助理表示，由於家中成員生活單純，住家遭潑漆前也沒有接到恐嚇電話，或與他人有任何不愉快發生，所以潑漆案件事發後，家裡的成員都受到驚嚇，除了委屈也覺得潑漆者莫名其妙，他嚴正譴責暴力，希望警方早日破案，讓家人可以安心回歸正常生活。

許姓助理指出，家庭成員在清晨4時55分左右，突然聽到吵雜聲音，走出門外一看，才發現住家遭到潑漆，除了鐵門、地面有大面積紅漆外，停在門口的4輛機車也遭潑漆破壞，後續他們將依法向加害者追究相關責任。

經警方調查，7日清晨5時3分，獲報在左營區新莊仔路有民眾住家遭潑漆，經了解該名助理家人於清晨4時55分許，聽到屋外有聲響前往查看，結果發現門口及停放的4輛重機車皆遭紅色油漆潑灑，經員警確認，現場無人受傷，未遺留油漆桶或其他物品。

左營分局表示，案件已受理完畢，目前已組成專案小組，針對案發地點擴大調閱監視器畫面，釐清發生原因。另外，針對案發地點列為巡守重點，防制危害情事發生。