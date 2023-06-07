蘋果周一在全球開發者大會WWDC上公開新產品AR/VR混合實境頭戴裝置，售價高達3499美元（約新台幣10.7萬）遭批評太過昂貴，甚至有外媒辣評，「16年前人們排隊買iPhone，現在蘋果推出革命性新產品，似乎沒人在意」蘋果執行長庫克（Tim Cook）強調頭戴裝置的工藝與細節令人驚嘆，每雙眼睛能享受超過4K的體驗，「我認為這具有很高的價值。」

Businessinsider報導，科技巨頭蘋果推出首款頭戴式裝置，應該是令全球感到興奮的時刻，但市場反應卻異常冷靜，昂貴的價格讓不少民眾卻步，庫克被問到能否一般人能否負擔時表示，「我不知道，我認為人們會根據他們財務狀況做出不同的選擇。」

今年4月，美國財經媒體報導，蘋果預計AR裝置的銷量約為300萬台，但現今數字已經下修至90萬台，但研究機構Wedbush Securities分析師Dan Ives預估數字可能只有15萬台左右。

庫克接受美國ABC電視台訪問時也出現尷尬一事，主持人Robin Roberts起初聽到庫克的說法，以為售價是34.99美元，還稱「哦，34美元99美分，還不錯」沒想到實際價格竟是3499美元，但庫克回應，「不，是接近3500 美元。」

即使如此，庫克還是對自己的產品相當有自信，他強調，頭戴式裝置的工藝設計、技術與細節都令人驚嘆，每雙眼睛能享受超過4K的體驗，這一定需要付出一些代價，「我認為這具有很高的價值。」