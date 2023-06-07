馬來西亞超市上架紅心芭樂現場。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄芭樂面積占全國之冠，高雄市政府外銷在地水果，將高雄首選美味分享給新加坡及馬來西亞的消費者，帶動消費市場銷量成長，其中紅心芭樂特別受到星馬民眾喜愛，在各國進口水果中異軍突起，外銷量成長1倍。

高雄種植芭樂面積達2800公頃，居全台之冠，以珍珠芭樂、帝王芭樂為大宗，其中紅心芭樂種植面積約120公頃，產區包括內門、燕巢、大社、阿蓮、旗山等區。

高雄市政府農業局表示，紅心芭樂特色如其名，在於綠色外皮底下宛如紅寶石般的果肉，香脆爽口、清甜中略帶微酸的獨特果香，富含胡蘿蔔素、茄紅素與維生素C，廣受消費者喜愛。

今年高雄首選再度進軍星馬，3月中旬在馬來西亞Fresh Vision超市、Isetan、DéMarket、K＋等4大通路舉辦為期8天的吃推廣活動。同時也上架新加坡NTUC Fairprice超市，另於4月至5月在15間大型分店辦理紅心芭樂的試吃推廣活動，帶動銷量大幅成長。

農業局指出，統計今年1至5月高雄外銷至星馬的芭樂共計46.6公噸，其中紅心芭樂數量達18噸，較去年同時期外銷量增加一倍，顯見紅心芭樂相當受到星馬消費者的喜愛，為滿足當地需求，產地每週持續裝櫃出貨以確保通路供應無虞。

農業局長張清榮表示，台灣氣候得天獨厚，孕育出的高品質水果享譽海內外，高雄首選芭樂在星馬一直都是熱銷的果品，其中紅心芭樂的高營養價值及市場獨佔性更是炙手可熱，出貨量也大幅增長，農業局未來仍將致力拓展高雄蔬果至海外市場。