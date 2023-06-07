大陸2023年高考全國統一考試7日開考，上午進行的是語文科目考試。今年語文考試共有7套試卷，其中，北京、上海、天津三地語文試卷自主命題，作文題目單獨命制；其他省分高考語文試卷由大陸教育部教育考試院統一命制，包括全國甲卷、全國乙卷、新課標I卷、新課標II卷4套，語文作文試題4道。

全國甲卷

試題內容：

閱讀下面的材料，根據要求寫作。（60分）

人們因技術發展得以更好地掌控時間，但也有人因此成了時間的僕人。

這句話引發了你怎樣的聯想與思考？請寫一篇文章。

要求：選准角度，確定立意，明確文體，自擬標題；不要套作，不得抄襲；不得洩露個人資訊；不少於800字。

全國乙卷

試題內容：

閱讀下面的材料，根據要求寫作。（60分）

吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠。

“一花獨放不是春，百花齊放春滿園。”如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的。

以上兩則材料出自習近平總書記的講話，以生動形象的語言說出了普遍的道理。請據此寫一篇文章，體現你的認識與思考。

要求：選准角度，確定立意，明確文體，自擬標題；不要套作，不得抄襲；不得洩露個人資訊；不少於800字。

新課標I卷

試題內容：

閱讀下面的材料，根據要求寫作。（60分）

好的故事，可以幫我們更好地表達和溝通，可以觸動心靈、啟迪智慧；好的故事，可以改變一個人的命運，可以展現一個民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引發了你怎樣的聯想和思考？請寫一篇文章。

要求：選准角度，確定立意，明確文體，自擬標題；不要套作，不得抄襲；不得洩露個人資訊；不少於800字。

新課標II卷

試題內容：

閱讀下面的材料，根據要求寫作。（60分）

本試卷語言文字運用II提到的“安靜一下不被打擾”的想法，在當代青少年中也不鮮見。青少年在學習、生活中，有時希望有一個自己的空間，放鬆，沉澱，成長。

請結合以上材料寫一篇文章。

要求：選准角度，確定立意，明確文體，自擬標題；不要套作，不得抄襲；不得洩露個人資訊；不少於800字。

北京卷

微寫作（10分）

從下面三個題目中任選一題，按要求作答。不超過150字。不透露所在區、學校及個人資訊。

（1）近年來，微信公眾號成為資訊傳播的一種重要媒介。班級準備創建自己的公眾號，但對是否需要創建，同學們意見不一。請說明你的觀點和理由。要求：理由充分，條理清晰。

（2）文學社社刊擬開設「花開紙上」讀書專欄。請你從經典的文學作品中選一個與花卉有關的場景，從自己的感受出發，寫一段短評。要求：寫出作品名，符合作品內容；條理清晰，語言簡潔。

（3）請以「心跳得那麼快」為開頭，寫一首小詩或一段抒情文字。題目自擬。要求：感情真摯，語言生動，有感染力。

作文（50分）

從下面兩個題目中任選一題，按要求作答。不少於700字。將題目寫在答題卡上。不透露所在區、學校及個人資訊。

（1）「續航」一詞，原指連續航行，今天在使用中被賦予了新的含義，如為青春續航、科技為經濟發展續航等。

請以「續航」為題目，寫一篇議論文。

要求：論點明確，論據充實，論證合理；語言流暢，書寫清晰。

（2）舞台上，戲曲演員有登場亮相的瞬間。生活中也有許多亮相時刻：國旗下的講話，研學成果的彙報，新產品的發布……每一次亮相，都受到眾人關注；每一次亮相，也會有一段故事。

請以「亮相」為題目，寫一篇記敘文。

要求：思想健康，內容充實、合理，有細節描寫；語言流暢，書寫清晰。

上海卷

寫作（70分）

一個人樂意去探索陌生世界，僅僅是因為好奇心嗎？請寫一篇文章，談談你對這個問題的認識和思考。

要求：（1）自擬題目；（2）不少於800字。

天津卷

閱讀下面的材料，根據要求寫作。（60 分）

與有肝膽人共事

從無字句處讀書

一代人有一代人的使命與挑戰，一代人有一代人的責任和擔當。一個世紀前，在津求學的青年周恩來撰寫了這副對聯，在交友處事與讀書求知方面警勉自己。品讀此聯，你有怎樣的聯想和思考？請任選角度，結合自己的體驗與感悟，寫一篇文章。

要求：1. 自擬標題；

2. 文體不限（詩歌除外），文體特徵明顯；

3. 不少於800字；

4. 不得抄襲，不得套作。