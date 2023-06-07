王力宏前妻李靚蕾昨(6日)在IG無預警預告今中午12時將與大家「線上見」，外界以為她要開直播記者會，但稍早真相曝光，原來她決定拿回發話權，推出Podcast節目《沉靚時間》，首集便分享先前美國官司收到勝訴信件的心情，她坦言心情激動不已，當下「我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭」。

聲音甜美的李靚蕾今在節目《沉靚時間》表示，自己決定做這個節目是希望每周都可以跟網友有個小約會，一起聊天沉靜自己，她覺得有許多重要的議題需要被探討，她喜歡探討有趣的話題，也希望以心理學的學術背景，用科學的角度看世界。

雖沒指名道姓，但李靚蕾說：「我自己在經歷的時候，很多人透過網路跟我分享人生的經歷和看法」，她因此得到力量，才發覺人與人之間真的可以透過網路互相陪伴。她更表示，在錄這集之前，製作人問她，如果這輩子只能錄這集Podcast，她會想跟大家聊什麼？李靚蕾說，因為她在最低潮的時候是透過網路取得力量，因此希望把這股力量分享出去，讓其他人不孤獨。

李靚蕾說，自己遭遇人生低潮時，是透過信仰和閱讀讓她克服難關，認為「無論遇到什麼樣的逆境，我們都有選擇怎麼面對的自由」，她表示透過科學實驗可以發現「保持希望」是可以讓人走出困境的關鍵元素，她明白有時候「保持希望」聽起來很虛無縹緲，但對她來說是可否克服困難的要點，接著李靚蕾也提了最愛的電影《美麗人生》，劇中的男主角也是用一樣的態度面對人生，才克服被迫活在集中營的日子。

李靚蕾進一步強調：「我們的遭遇不代表我們人生的好壞，可以決定的是我們面對事情的心態」，並坦言：「過去的一年其實很難，但很多時候我還是可以保持內心的平靜，甚至很多時候是快樂的」，她笑說其實沒有想到自己會有這樣的反應，認為是心理學的「定錨效應」，因為她會往好處想至少她還活著、還有人生自由、還有舒服的床。

李靚蕾表示，以她的經驗，以前單身的時候遇到低潮，她會給自己很多個人時間放空來緩解情緒，但後來她覺得給自己太多時間也不一定是好的，因為讓自己陷在負面情緒太久，會失去一些動力，「如果一整天你有許多必須完成的事情，你就比較容易在忙碌的時刻度過這段時期」，以她最近的經驗來說，往往是當她有時間面對自己先前的情緒時，原本比較高漲的情緒其實已經過去了。

她以先前在美國和台灣的官司舉例，李靚蕾坦言當時分身乏術，不僅要工作，也要處理家事和上課，又因為時差，在美國的開庭大概都是台灣時間的凌晨3、4點，她利用網路線上出庭後，接著又要準備早餐，幾乎沒有休息時間。直到某個週末早晨突然收到勝訴的通知信件，李靚蕾說當下真的非常激動、想要大叫，「我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是需要一個空間釋放我的情緒」。

然而因為有很多事要忙，李靚蕾說那天她就依往常完成了許多事，直到晚上8點有獨自一人的空間時，她才到客廳想要好好大哭一場，「結果，哭不出來，因為那個情緒已經過了」，她強調分享這些經驗並不是教大家忽略情緒，或假裝這些情緒不存在，但要學會和情緒共存，每天以正常生活為主軸，真的難過的時候花幾十分鐘或一個小時抒發情緒，而不是花好幾天陷在情緒裡頭。

最後，李靚蕾也呼籲自我成長的重要，幫助別人、貢獻社會也會感到快樂，例如參加比賽跑馬拉松、當自願義工、或學新東西，把注意力轉移，運動、睡眠、飲食、在大自然吸取芬多精也會讓人心情好起來，還有最近時尚界流行的「多巴胺穿著」，意指要穿搭自己喜歡的鮮艷顏色，對她而言就是粉紅色，此外微笑也會分泌快樂激素，要保持希望，不要覺得永遠困在低潮裡，她也以自己的經驗分享三句話：「用寧靜的心去接受我們不能改變的事，用勇氣去改變我們能改變的事，用智慧去分辨我們可以改變跟不可以改變的事。」