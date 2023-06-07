立法委員趙正宇日前偕同大溪區胖二哥傳統美食業者盧鴻森，捐贈600份肉粽，慰問八德、大溪地區的療養院所。（趙正宇提供／陳夢茹桃園傳真）

端午節將近，立法委員趙正宇日前偕同大溪區胖二哥傳統美食業者盧鴻森，於7日捐贈600份肉粽，慰問八德、大溪地區療養院所，用美食和大家分享佳節的氣氛與喜悅。

胖二哥傳統美食專賣店位在桃園市大溪區，至盧鴻森接手已是第3代傳承，包括菜包、草阿粿、蘿蔔糕等客家美食都是店內暢銷產品，每到端午佳節前夕，香Q內餡豐富的肉粽便成為季節限定熱門商品。

趙正宇表示，這次慰問贈送肉粽的院所，分別有八德區景仁殘障教養院、大溪區的長長、庭芳、嘉惠及大義教養院。端午節與春節、中秋節，並稱3大節日，對國人的重要性已根深蒂固，佳節背後的意義是為了讓親朋好友能團聚，每個節日都有屬於它傳統的美食，因此今年一如既往地在佳節慰問弱勢單位。

趙正宇說，為了讓前線辛苦的大家可以吃到最新鮮美味的肉粽，盧鴻森在前一天晚上就開始趕工，熬夜通宵趕製炒料、包料、蒸熟再分裝，這是他對品質的堅持，就是希望院生們都能吃到有用心、有愛心的粽子，一起提前歡度佳節。