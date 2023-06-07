台灣交通一直為人詬病，一名網友轉發紐西蘭節目《CAUGHT IN ACTION 》，內容揭露當地警察抓台灣人交通違規的過程，影片中一對到紐西蘭度蜜月的台灣新婚夫婦，租車上路才30分鐘就被民眾舉發多項不當駕駛行為，包括車速過慢、超車沒保持安全距離、不會行駛圓環路口等，甚至還差點發生對撞事故，最終被警察攔下，強制只能搭乘大眾運輸，讓網友傻眼直呼，「顯然台灣的駕駛制度、用路條件無法與國際接軌」。

原PO今（7）日於PTT八卦版轉發臉書粉專《Caught In Action TV》的影片，一對台灣夫妻到紐西蘭租車，第一天上路才30分鐘，就被在地人舉報多項不當駕駛行為，包括車速過慢、超車沒保持安全車距、不會行駛圓環路口、在危險的路口停車等，還差點和其他車輛對撞。

當地警察接獲通報找到這對夫婦，跟在後方一路鳴笛閃燈，這對台灣夫婦都未停車，直到警察開廣播要他們停車，這對夫妻才把車停下來，紐西蘭警察問男子，「台灣警察都如何攔車？」等問題，但男子並未意識到自己行為有何不妥，最後警察強制這對夫婦把租來的車還給租車公司，在當地旅行只能搭乘大眾運具。

原PO表示，從影片中可見當地警察說話的語氣，對台灣駕駛的開車方式感到誇張；原PO說，顯然台灣的駕駛制度、用路條件無法與國際接軌，當地警察執法是在預防事故發生，而不是在處罰，雖然最終被剝奪駕駛權利，是件很悲慘的事，但放任不適任的駕駛在路上跑，等到真正發生事故了，才是真正的悲劇。

原PO說，在台灣約7成的違規是逕行舉發，也就是說警察實際對駕駛開單的機會不多，不僅無法攔查，也很難告訴駕駛人犯了什麼錯、會造成什麼危險。另外在台灣雖有不少民眾會檢舉，但在紐西蘭是直接打電話告訴警察，因為他們知道放任不懂交通規則的人上路就是一場災難；他直言「台灣一堆違規仔，本來就不該持有駕照，被開單不檢討自己還怪罪他人，是誰允許這些違規者隨意上路，又不被吊照呢？」

貼文引發網友熱烈討論，「讓世界看見台灣」、「世界又看見台灣了」、「那警察的眼神就像在看低能兒一樣」、「看好了世界，不要讓台灣駕照能換」、「看那夫妻的行為，大約全台都這樣」。