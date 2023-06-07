花蓮高工原舞隊日前受邀到國父紀念館表演，演出阿美族樂舞「馬愣愣（Marengreng）」，優美柔軟且精準到位的舞姿，完美呈現族人的傳統文化，獲得現場觀眾滿堂喝采。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高工原舞隊成軍迄今13年，精湛舞藝屢在全國賽事獲獎，今年受邀到國父紀念館演出阿美族樂舞「馬愣愣（Marengreng）」，講述部落勇士經一連串的晉階禮儀式到一肩擔起部落責任與義務的過程，由於舞者用優美柔軟且精準到位的舞姿，完美呈現族人的傳統文化，表演結束獲得現場觀眾滿堂喝采。

「2023驚嘆樂舞－臺灣原住民樂舞饗宴」日前在國父紀念館盛大演出，由屏東、台東、南投、嘉義、花蓮等5縣市、8支隊伍共335人接力演出系列表演，其中，花蓮由花蓮高工原舞隊為代表。

花工原舞隊演出阿美族樂舞「馬愣愣」，敘述阿美族勇士晉階禮儀式，須通過「馬愣愣」競跑考驗，才能成為部落女子心儀、意志堅毅且刻苦耐勞的勇士。

舞者們用高亢的歌聲及優美的舞姿呈現儀式過程，一開始由部落內的兄長們拿著生薑葉，從旁拍打年輕勇士背部，為其加油打氣，最後以白公雞抓背驅策，激勵跑者加快腳步趕上進度，利用長跑的磨練向童年告別，同時宣告成年將開始肩擔部落的責任與義務，精彩表演獲得全場歡呼。

花工表示，感謝主辦單位東元科技文教基金會邀請原舞隊參加此次表演，讓舞者得以盡情在舞台上揮灑年輕的熱情與汗水，替阿美族樂舞祭儀留下美好的紀錄，同時還安排學生在台北進行一日遊，作為畢業旅行，彌補高三同學為了全國舞蹈比賽放棄畢旅的遺憾。

東元科技文教基金會推動「驚嘆號－臺灣原住民族群永續教育計畫」迄今近20年，期間以策略聯盟模式，號召非營利組織（NPO）、非政府組織（NGO）、企業、個人等，透過計畫投入資源，部落學校、社區及耆老則投入原住民族群永續教育，使台灣原住民族群文化藝術能透過公益平台有效傳習發揚，讓全世界看見。