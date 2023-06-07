彰化發生驚險警匪追捕場面，41歲劉姓慣竊開著偷來的贓車到員林市找朋友，警方接獲線報在附近埋伏圍捕，沒想到劉嫌見狀竟加足油門衝撞警車，造成4部警車毀損。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

劉姓犯嫌遭壓制逮埔後，在其車內找到毒品海洛因、安非他命、k煙、吸食器等，還有多項作案工具，訊後依妨害公務、竊盜、毒品、傷害等罪嫌，將劉嫌移送彰化地檢署偵辦。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

才到任一天的東山所長朱祐禎為了抓捕犯嫌，其破車窗遭玻璃割傷，所幸經送醫後均無大礙。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化發生驚險警匪追捕場面，41歲劉姓慣竊開著偷來的Lexus汽車到員林市找朋友，警方接獲線報在附近埋伏圍捕，劉嫌見狀竟加足油門衝撞警車，造成4部警車毀損，經查劉嫌不僅車子是偷來的，就連車牌也是偷另一部車的，警方在劉嫌車上發現作案工具與多包毒品，訊後依妨害公務、竊盜、毒品等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

遭警埋伏圍捕 吸毒慣竊開Lexus贓車連撞4警車後被逮

據了解，身上有多項前科的劉姓慣竊，上月26日在埔鹽鄉彰水路偷取一輛價值百萬的Lexus汽車，一路逃竄，本月5日又到大村鄉美港路路旁偷取車牌，並懸掛在偷來的Lexus汽車上，遭捕當晚是到員林找朋友，沒想到就這樣栽在警方手裡。

員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，本分局5日在大村鄉山腳路發生一件汽車號牌失竊案件，關注號牌失竊動向發現其懸掛在一輛白色Lexus自小客車上，過濾監視器畫面循線找到車輛位置，6日出現在員林市山腳路六段141巷某出組套房內，隨即派出大批警力兵分多路到附近埋伏。

蕭志旺指出，當晚約9點40分左右，劉姓犯嫌從出租套房出來上車準備駛離，埋伏在旁的警方隨即上前圍捕，使用警車攔阻去路，但劉嫌見狀不但沒有停車，反而加足油門衝撞圍捕警車，造成4部警車毀損，還造成到任一天的東山所長朱祐禎與路過無辜機車騎士受傷，所幸經送醫後均無大礙。

蕭志旺說，劉姓犯嫌遭壓制逮埔後，在其車內找到毒品海洛因、安非他命、k煙、吸食器等，還有多項作案工具，訊後依妨害公務、竊盜、毒品、傷害等罪嫌，將劉嫌移送彰化地檢署偵辦，後續將持續溯源，擴大偵辦追查毒品來源以及其是否涉及其他案件。

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